Итоги дня 4 апреля: Коронавирус в Украине, "масочный" режим и другие ограничения

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Норвегия заверила, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения "Минска"
Норвегия заверила, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения ею Минских договоренностей.
"Масочный" режим: в Кабмине объяснили новые ограничения карантина
Кабинет министров настоятельно рекомендует находиться на улице в медицинских масках.
Недостатка продовольствия не будет: Президент Украины заверил, что необходимости ограничивать экспорт нет
В Украине власти заверили граждан, что недостатка продуктов питания не будет.
Кличко: В столице карантин может закончится через две недели
В Киеве карантин, введенный для ограничения распространения коронавирусной инфекции, может при благоприятных условиях закончиться через 2 недели.
ООС: За сегодня боевики 7 раз нарушили режим "тишины"
В течение 4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.
Харлан - о тренировках, целях на Олимпиаду и мотивации
Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала о тренировках, целях на Олимпиаду и мотивации.
НБА хочет снизить зарплату баскетболистам вдвое из-за коронавируса
Руководство НБА предложило клубам сократить зарплаты игроков на 50%.
Красюк рассказал, когда состоится следующий бой Усика
Дерек Чисора остается приоритетным вариантом для ближайшего боя Усика.
Кэти Перри и Орландо Блум поделились радостной новостью: пол будущего ребенка пары
Певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум ожидают появления первенца.
Причина очевидна: автосалон в Пекине перенесли
Организаторы Пекинского автосалона приняли решение перенести данное мероприятие с 26 сентября на 5 октября вместо первоначального плана с 21 на 30 апреля.
Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом
Как артистка заразилась и, каким образом лечилась, рассказала на личной странице в твиттере.
Apple рассекретила данные бюджетного смартфона
На американском сайте Apple Store случайно появилась информация о будущей новинке. Но названия этой новинки мы до сих пор не знаем.