Итоги дня 4 апреля: Коронавирус в Украине, "масочный" режим и другие ограничения

1 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 Норвегия заверила, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения "Минска" Норвегия заверила, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения ею Минских договоренностей.

3 "Масочный" режим: в Кабмине объяснили новые ограничения карантина Кабинет министров настоятельно рекомендует находиться на улице в медицинских масках.

4 Недостатка продовольствия не будет: Президент Украины заверил, что необходимости ограничивать экспорт нет В Украине власти заверили граждан, что недостатка продуктов питания не будет.

5 Кличко: В столице карантин может закончится через две недели В Киеве карантин, введенный для ограничения распространения коронавирусной инфекции, может при благоприятных условиях закончиться через 2 недели.

6 ООС: За сегодня боевики 7 раз нарушили режим "тишины" В течение 4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

7 Харлан - о тренировках, целях на Олимпиаду и мотивации Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала о тренировках, целях на Олимпиаду и мотивации.

8 НБА хочет снизить зарплату баскетболистам вдвое из-за коронавируса Руководство НБА предложило клубам сократить зарплаты игроков на 50%.

9 Красюк рассказал, когда состоится следующий бой Усика Дерек Чисора остается приоритетным вариантом для ближайшего боя Усика.

10 Кэти Перри и Орландо Блум поделились радостной новостью: пол будущего ребенка пары Певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум ожидают появления первенца.

11 Причина очевидна: автосалон в Пекине перенесли Организаторы Пекинского автосалона приняли решение перенести данное мероприятие с 26 сентября на 5 октября вместо первоначального плана с 21 на 30 апреля.

12 Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом Как артистка заразилась и, каким образом лечилась, рассказала на личной странице в твиттере.