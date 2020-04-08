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Среда, 08.04.2020
Итоги дня 7 апреля: Новое приложение "Дій вдома"и электронный студенческий билет
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Итоги дня 7 апреля: Новое приложение "Дій вдома"и электронный студенческий билет

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Итоги дня 7 апреля: Новое приложение "Дій вдома"и электронный студенческий билет
07:12 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Электронный студенческий билет. "Дій вдома": приложение для отслеживания соблюдения самоизоляции. Богослужения онлайн.

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Украина, Поезд, Транспорт, Эпидемия, Заболевание, Карантин, Приложение, Инфекция, Билет, Пандемия, Заражение, Коронавирус.
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