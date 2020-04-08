Итоги дня 7 апреля: Новое приложение "Дій вдома"и электронный студенческий билет

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
По состоянию на утро 7 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Богослужения онлайн: Зеленский рассматривает варианты проведения Пасхи в условиях карантина
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал информацию правительства о проведении церковных обрядов в безопасном для украинцев формате, а также о возможности совершения богослужений онлайн с целью предотвращения распространения коронавируса.
"Дій вдома": В Украине запустили приложение для отслеживания соблюдения самоизоляции
В Украине запустили мобильное приложение, которое будет осуществлять мониторинг за соблюдением режима самоизоляции граждан.
Электронный студенческий билет: В Украине запустили новый проект
Министерство цифровой трансформации завершило тестирование цифрового студенческого билета и запустило его в открытый доступ в мобильном приложении для оцифрованных документов "Дія".
ПЦР-тесты и аппараты ИВЛ: Зеленский анонсировал прибытие еще 7 самолетов из Китая и Южной Кореи
В течение этой недели ожидается прибытие в Украину не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи, которые доставят тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Ломаченко обратился к Теофимо Лопесу
Обладатель титулов WBO, WBA и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко поделился ожиданием от боя с чемпионом IBF Теофимо Лопесом.
Владимир Кличко назвал переломный момент в своей карьере
Владимир Кличко признался, что поражение от Леймона Брюстера стало для него переломным моментом в карьере.
Футбол возобновиться не раньше 26 мая
Украинская футбольная Премьер-лига получила очередное письмо от дирекции по проведению соревнований УЕФА.
Сколько английские клубы потеряют от пандемии коронавируса
Названы суммы потенциальных убытков клубов АПЛ из-за пандемии коронавируса.
Коронавирус забрал жизнь бывшего хоккеиста
Бывший хоккеист сборной Швейцарии Роджер Шеппот скончался от коронавируса в возрасте 79 лет. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.
Умерла британская актриса Хонор Блэкман
В США скончалась знаменитая актриса Хонор Блэкман, которой на момент смерти было 94 года.
От коронавируса умерла звезда фильма "Челюсти"
От осложнений, вызванных коронавирусом, в штате Огайо скончалась американская актриса Ли Фьерро.
"Это может произойти в любой день": Джей Ло и Алекс Родригес перенесли свадьбу
Долгожданную свадьбу одной из самых красивых пар Голливуда перенесли из-за вспышки пандемии коронавируса.
Вдохновила мама: Рита Ора стала волонтером
Британская певица решила присоединиться к числу волонтеров, которые решились помочь своей стране в борьбе с коронавирусом.