Итоги дня 27 апреля: COVID-19 в Украине и приложение для контроля самоизоляции

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 27 апреля
Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 27 апреля в Украине зафиксировали 392 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 9 009.
Количество инфицированных коронавирусом Covid-19 по всему миру превысило 3 млн, в то же время выздоровели 882 тыс. человек, более 207 тыс. человек умерли. По состоянию на 27 апреля, в тройке антилидеров США, Испания и Италия.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
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