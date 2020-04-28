Итоги дня 27 апреля: COVID-19 в Украине и приложение для контроля самоизоляции

1 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 27 апреля Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. На 27 апреля в Украине зафиксировали 392 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 9 009. Количество инфицированных коронавирусом Covid-19 по всему миру превысило 3 млн, в то же время выздоровели 882 тыс. человек, более 207 тыс. человек умерли. По состоянию на 27 апреля, в тройке антилидеров США, Испания и Италия. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

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