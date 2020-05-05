Карта коронавируса в Украине и мире 5 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

Украине за сутки зафиксировали 366 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, а общее число зараженных превысило 12,6 тыс. человек.

На 09:00 5 мая в Украине 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных, 1875 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 366 новых случая (сутками ранее - 418), 13 человек умерло (сутками ранее - 15), 256 выздоровели (сутками ранее - 72).

На амбулаторном лечении 8935 пациентов, из них 724 ребенка и 2061 медик. Госпитализированы 3762 человека, из них 157 детей и 418 медиков. На аппарате ИВЛ находятся 167 человек, из них один ребенок и 14 медиков.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 05.05.2020

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 мая 2020 года в Центр поступило 1041 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 33 311 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на утро 5 мая количество умерших от коронавирусной болезни COVID-19 в мире превысило 250 тысяч человек. Вылечились от недуга более 1,16 миллиона пациентов.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро вторника, в мире от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 251 562 человека.

Всего, по информации университета, подтверждено 3 млн 584 тыс. 118 случаев заболевания. 1 млн 162 тыс. 538 человек - выздоровели.

Больше всего жертв COVID-19 зафиксировано в США - 68922. В Италии скончались 29079 человек, Великобритании - 28734, Испании - 25428, Франции - 25168.

В России третий день подряд COVID-19 обнаруживают у более чем 10 тыс. человек. Всего число заболевших превысило 155 тыс., число жертв приближается к 1,5 тысяч.

Заражение коронавирусом по разным странам на 05.05.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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