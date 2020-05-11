Итоги дня 10 мая: коронавирус, смягчение карантина и День матери

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
По состоянию на 10 мая в Украине зафиксировано 522 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19.
В Украине ослабляют карантин. Часть учреждений смогут вернуться к работе.
В Украине с понедельника, 11 мая, по решению правительства ослабляются карантинные меры - будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности при условии соблюдения ими противоэпидемических мер.
Ляшко сказал, когда украинцы смогут снять маски.
Масочный режим может завершиться до конца лета в случае уменьшения количества новых случаев COVID-19 в период карантина в Украине.
Врачи должны получать минимум 25 тысяч в месяц.
Зарплата врача в Украине должна быть не менее 25 тысяч гривень в месяц. Такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов.
В Украине отмечался День матери.
В Украине 10 мая отмечается День матери.
Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Днем матери. Также Зеленский присвоил 678 украинкам звание "Мать-героиня".
Большой спорт возвращается: результаты всех боев UFC 249
Все результаты боев UFC 249, который прошел во Флориде в ночь с 9 на 10 мая.
Третий бой Фьюри - Уайлдер может состояться в Азии
Промоутер Боб Арум рассказал о возможном месте проведения третьего боя тяжеловесов Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.
Перед боем с Ломаченко Теофимо Лопес проведет промежуточный поединок
Теофимо Лопес вероятно проведет промежуточный поединок перед боем с Василием Ломаченко.
McLaren Applied Technologies - технологическая компания, входящая в состав McLaren Group - представила свое видение болидов Formula-1 через 30 лет.
Гоночный автомобиль будущего по-прежнему будет иметь четыре открытых колеса, задний привод и - что самое главное - человека в кабине.
Знаменитая голливудская актриса и модель Ольга Куриленко оскандалилась заявлением о том, что в ней нет украинской крови.
Такое высказывание быстро взбудоражило сеть и вызвало активные обсуждения, однако Ольга отмечает, что ничего скандального не говорила.
Джамала, Бабкин и Санина поздравляют своих мам с праздником
Звезды украинского шоу-бизнеса публикуют в социальных сетях фотографии с самыми родными и выражают благодарность и любовь.
Билли Айлиш со своим отцом запустила собственное музыкальное радио-шоу
В этом шоу певица обсуждает любимую музыку со своим папой Патриком О’Коннеллом.
Sony обновила Xperia 10 и 10 Plus до Android 10
Смартфоны должны были получить прошивку в начале года, но начали обновляться только сейчас.