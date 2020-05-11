Итоги дня 10 мая: коронавирус, смягчение карантина и День матери

По состоянию на 10 мая в Украине зафиксировано 522 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

В Украине с понедельника, 11 мая, по решению правительства ослабляются карантинные меры - будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности при условии соблюдения ими противоэпидемических мер.

В Украине ослабляют карантин. Часть учреждений смогут вернуться к работе.

Масочный режим может завершиться до конца лета в случае уменьшения количества новых случаев COVID-19 в период карантина в Украине.

Ляшко сказал, когда украинцы смогут снять маски.

Зарплата врача в Украине должна быть не менее 25 тысяч гривень в месяц . Такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Врачи должны получать минимум 25 тысяч в месяц.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Днем матери. Также Зеленский присвоил 678 украинкам звание "Мать-героиня".

В Украине 10 мая отмечается День матери.

В Украине отмечался День матери.

Все результаты боев UFC 249, который прошел во Флориде в ночь с 9 на 10 мая.

Промоутер Боб Арум рассказал о возможном месте проведения третьего боя тяжеловесов Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

Третий бой Фьюри - Уайлдер может состояться в Азии

Теофимо Лопес вероятно проведет промежуточный поединок перед боем с Василием Ломаченко.

Перед боем с Ломаченко Теофимо Лопес проведет промежуточный поединок

Гоночный автомобиль будущего по-прежнему будет иметь четыре открытых колеса, задний привод и - что самое главное - человека в кабине.

McLaren Applied Technologies - технологическая компания, входящая в состав McLaren Group - представила свое видение болидов Formula-1 через 30 лет.

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Знаменитая голливудская актриса и модель Ольга Куриленко оскандалилась заявлением о том, что в ней нет украинской крови.

Такое высказывание быстро взбудоражило сеть и вызвало активные обсуждения, однако Ольга отмечает, что ничего скандального не говорила.