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Четверг, 04.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 3 июня: Ослабление карантина и COVID-19 в Украине, Большая стройка
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Итоги дня 3 июня: Ослабление карантина и COVID-19 в Украине, Большая стройка

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Итоги дня 3 июня: Ослабление карантина и COVID-19 в Украине, Большая стройка
07:04 Сегодня Телеграф

Новости Украины:С 5 июня в Украине снова ослабляют карантин: что будет разрешено. COVID-19 в Украине: Медики назвали показатель заболеваемости.

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Украина, ВРУ, Минздрав, МИД, Кабмин, КГГА, КМУ, Рада, Карантин, Коронавирус, ОП.
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