Итоги дня 3 июня: Ослабление карантина и COVID-19 в Украине, Большая стройка

Кабинет министров Украины планирует возобновить внутренние авиаперевозки с 5 июня, а кафе и ресторанам разрешить принимать посетителей внутри заведений в рамках ослабление карантинных мер.

Кабмин принял решение об очередном ослаблении ограничений уже в ближайшие дни.

С 5 июня в Украине снова ослабляют карантин: что будет разрешено

Министерство цифровой трансформации запустило новый онлайн-курс "Киберняни" на платформе по цифровой грамотности "Дія. Цифрова освіта".

В Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения . Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет обсуждаться дополнения программы "Большая стройка" постройкой общежитий в Украине . Об этом сообщает ОП.

Зеленский: программа "Большая стройка" может дополниться строительством общежитий для студентов

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Кроме мероприятия в Манчестере перенесли еще два ивента.

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За женский Прометей будут играть некоторые представительницы сборной Украины.

Украинская рэп-исполнительница не сдержала эмоций относительно массовых протестов в США из-за расизма.

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Украинский хореограф высказался относительно произвола полиции в Украине в противовес протестам в США.

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