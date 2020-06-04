Итоги дня 3 июня: Ослабление карантина и COVID-19 в Украине, Большая стройка

С 5 июня в Украине снова ослабляют карантин: что будет разрешено
Кабмин принял решение об очередном ослаблении ограничений уже в ближайшие дни.
Кабинет министров Украины планирует возобновить внутренние авиаперевозки с 5 июня, а кафе и ресторанам разрешить принимать посетителей внутри заведений в рамках ослабление карантинных мер.
"Киберняня": Минцифры запустило новый онлайн-курс
Министерство цифровой трансформации запустило новый онлайн-курс "Киберняни" на платформе по цифровой грамотности "Дія. Цифрова освіта".
COVID-19 в Украине: Медики назвали показатель заболеваемости
В Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Зеленский: программа "Большая стройка" может дополниться строительством общежитий для студентов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет обсуждаться дополнения программы "Большая стройка" постройкой общежитий в Украине. Об этом сообщает ОП.
Повторный экзамен и лишение прав: в МВД рассказали, как хотят наказывать за превышение скорости
Кабинет министров предложит Верховной Раде законопроект, согласно которому будут лишать прав тех граждан, которые постоянно нарушают скоростной режим на автомобильных дорогах.
Бой Уайт - Поветкин отменен
Кроме мероприятия в Манчестере перенесли еще два ивента.
Комментатор НБА уволился после обвинений в расизме
Комментатор матчей «Сакраменто» уволился из-за обвинений в расизме.
БК Прометей создаст женскую баскетбольную команду
За женский Прометей будут играть некоторые представительницы сборной Украины.
Регулярный сезон НБА доиграют в Орландо
Голосование состоится в четверг.
alyona alyona призвала не молчать о кричащих проблемах в своей стране (Видео)
Украинская рэп-исполнительница не сдержала эмоций относительно массовых протестов в США из-за расизма.
"Меня ужасает беззаконие": Максим Ежов упрекнул украинских звезд в замалчивании о жестокости в Украине
Украинский хореограф высказался относительно произвола полиции в Украине в противовес протестам в США.
Четвертый сезон Call of Duty отложен: все из-за протестов
Разработчики Activision Blizzard отложили запуск нового сезона Call of Duty из-за протестов в США
Запомнили на всю жизнь: 56 лет назад The Rolling Stones впервые появились на телевидении
Забавная история из биографии "Роллингов", к которой они неоднократно возвращались в интервью и мемуарах.