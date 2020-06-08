Итоги дня 7 июня: Коронавирус и Троица в Украине

Коронавирус в Украине и мире
В Украине выявили 26 999 случаев коронавируса, за сутки - 485.
Количество зарегистрированных случаев коронавируса в мире составляет 7 000 815
Зеленского призвали проводить президентские и парламентские выборы каждые два года
Владимира Зеленского просят проводить президентские и парламентские выборы каждые два года.
Президента Украины Владимира Зеленского просят законодательно запретить чипирование людей путем внедрения чипа в тело.
Кулеба: Украина стремится достичь мира, но не видит конструктива со стороны РФ
Вместе с партнерами Украина стремится возродить нормандский формат и достичь мира на Донбассе, но пока не видит взаимной конструктивности с российской стороны.
"Не ссорьтесь и не держите зла": Зеленский поздравил украинцев с Троицей
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Троицей.
Звездный игрок НБА за одну ночь в стриптиз-клубе потратил миллион долларов
В благодарность стип-клуб повесил его майку под потолок.
Макгрегор снова объявил о завершении спортивной карьеры
UFC 250: Стерлинг одержал победу над Сэндхагеном
Стерлинг победил Сандхегена на UFC 250 и может побороться с Яном за титул.
Шахтер благодаря дублю Марлоса справился с Десной
Горняки удержали победный счет на НСК Олимпийский.
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали, как подросли их детки (Фото)
Герцоги Кембриджские опубликовали новое фото принца Джорджа и принцессы Шарлотты.
Этого стоило ожидать: Джулия Робертс разводится с мужем после 18 лет брака
Фанаты актрисы Джулии Робертс огорчены известием о том, что она больше не живет со своим мужем Дэнни Модером.
Канье Уэст оплатит обучение в колледже дочери убитого Джорджа Флойда
Рэпер Канье Уэст оплатит обучение в колледже шестилетней дочери Флойда.
SpaceX запустит на орбиту десятую партию интернет-спутников Starlink
SpaceX планирует запустить на орбиту еще одну партию интернет-спутников Starlink.