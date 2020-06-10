Итоги дня 9 июня: Реформа Службы внешней разведки и коронавирус в Украине

1 В Украине подтвердили более 390 случаев COVID-19 за сутки За минувшие сутки в Украине зафиксировали 394 новых заболевших коронавирусом COVID-19.

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3 COVID-19: в Украине начали тестировать пациентов перед плановыми операциями В Украине, гражданам, которые ложатся на плановое лечение, начали делать ИФА-тестирование.

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10 Звезда "Детектива Пикачу" совершил каминг-аут и присоединился к протестам в США Звезда "Детектива Пикачу" объявил себя квиром и поддержал протесты в США.