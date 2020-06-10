Итоги дня 9 июня: Реформа Службы внешней разведки и коронавирус в Украине

В Украине подтвердили более 390 случаев COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 394 новых заболевших коронавирусом COVID-19.
В "СН" назвали вопросы, которые следует выносить на референдум
На референдум в Украине нужно выносить общественно значимые вопросы, среди которых могут быть вопросы земли, сокращения количества депутатов, легализация игорного бизнеса и т.п.
COVID-19: в Украине начали тестировать пациентов перед плановыми операциями
В Украине, гражданам, которые ложатся на плановое лечение, начали делать ИФА-тестирование.
Законопроект о медиа: в Минкульте рассказали о предстоящих изменениях
Законопроект о медиа нужно принять, но его надо сделать более либеральным и с определением понятия "язык вражды".
Президент поручил реформировать Службу внешней разведки
Президент Владимир Зеленский обнародовал задачи Службы внешней разведки и поручил новому руководителю Валерию Кондратюку ее реформировать.
В НБА назвали дату финальной серии плей-офф
Дополнительный турнир за 8-е место в конференции запланирован на август.
Президент Руха высказался за объединенный чемпионат Украины и Польши
Президент львовского «Руха» Григорий Козловский рассказал о своей мечте.
Легенда бокса Форман назвал десятку сильнейших супертяжей: Али лишь пятый
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Джордж Форман назвал топ-10 боксёров, которые, по его мнению, являются лучшими в истории тяжёлого веса.
UFC Fight Night 172: полный список боев
В ночь с 13 на 14 июня (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 172.
Звезда "Детектива Пикачу" совершил каминг-аут и присоединился к протестам в США
Звезда "Детектива Пикачу" объявил себя квиром и поддержал протесты в США.
В Москве известный российский актер устроил пьяное ДТП: есть жертва (Фото, Видео)
8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП на Смоленской площади.
В Киеве готовится к открытию Fashion Film Festival 2020
Завтра, 10 июня, начнется Fashion Film Festival Kyiv 2020.
Atlas Weekend-2021: назван первый хедлайнер фестиваля
Музыкальный фестиваль Atlas Weekend состоится с 6 по 11 число 2021 года в Киеве.