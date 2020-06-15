Итоги дня 14 июня: возобновление авиасообщения, новые протесты в США и напряжение в Корее

Украина восстанавливает авиасообщение: куда смогут летать украинцы
15 июня Украина вновь открывает все пункты пропуска в аэропортах и возобновляет международные рейсы.
14 июня шестая годовщина катастрофы украинского военного самолета Ил-76, который перевозил украинских десантников в Луганск и был сбит боевиками.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление к шестой годовщине сбития украинского самолета Ил-76 над Луганском
Столичный мэр поужинал в ресторане с нарушением карантинных правил.
Мэра Киева Виталия Кличко поймали на нарушении карантинных правил в одном из столичных ресторанов.
В американском городе Атланта вспыхнули протесты после того, как полицейский застрелил афроамериканца во время задержания.
В США в Атланте один из сотрудников полиции застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса.
Сестра северокорейского диктатора Ким Е Чжон пригрозила Южной Корее военными действиями со стороны армии КНДР.
Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила о том, что к ответу на действия Южной Кореи может быть привлечена армия.
Состоялся турнир по UFC в Лас-Вегасе.
В Лас-Вегасе (США) завершился очередной турнир под эгидой UFC - UFC Fight Night 172.
Экс-наставник Динамо Александр Хацкевич близок к уходу из Ротора.
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич в ближайшее время может быть уволен из российского "Ротора".
Мераб Двалишвили превзошел свое же достижение.
Грузинский боец побил рекорд UFC по тейкдаунам
Горняки, победив Колос, сделали еще один шаг к чемпионству в УПЛ.
Шахтер в матче 26-го тура Favbet Лиги минимально обыграл Колос — 1:0.
Global Athlete: МОК нарушает права человека
Позиция Международного олимпийского комитета (МОК) штрафовать спортсменов, которые преклоняют колено в знак борьбы против расизма, нарушает права человека, считают в движении Global Athlete.
Google начала бороться с расовыми и гендерными стереотипами
Google приняла новые меры для запрета "незаконной дискриминации на своей рекламной платформе".
Супруга Мэтью Беллами подарила певцу малышку Ловеллу Даун.
Лидер британской рок-группы Muse Мэтью Беллами стал отцом. Его жена-модель Элль Эванс родила вокалисту дочь. Супруги не только рассекретили имя крохи, но и показали первые фото младенца, которые покорили сердца фолловеров.
В Facebook Messenger может появиться новая функция
Разработчики тестируют функцию авторизации по Face ID и Touch ID пока для небольшого количества пользователей.
Выход фильма "Не время умирать" перенесен
Фильм о Джеймсе Бонде, в котором главную роль сыграл Дэниел Крейг, выйдет в прокат в ноябре.