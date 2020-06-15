Итоги дня 14 июня: возобновление авиасообщения, новые протесты в США и напряжение в Корее

15 июня Украина вновь открывает все пункты пропуска в аэропортах и возобновляет международные рейсы.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление к шестой годовщине сбития украинского самолета Ил-76 над Луганском

14 июня шестая годовщина катастрофы украинского военного самолета Ил-76, который перевозил украинских десантников в Луганск и был сбит боевиками.

Мэра Киева Виталия Кличко поймали на нарушении карантинных правил в одном из столичных ресторанов.

Столичный мэр поужинал в ресторане с нарушением карантинных правил.

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В американском городе Атланта вспыхнули протесты после того, как полицейский застрелил афроамериканца во время задержания.

В США в Атланте один из сотрудников полиции застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса.