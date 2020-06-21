Итоги дня 20 июня: ухудшение эпидситуации, годовщина смерти журналиста Комарова и пополнение в семье Джамалы

В Украине по состоянию на утро 20 июня подтверждено 35 825 случаев COVID-19, из них за сутки - 841.
Умерли за прошедшие сутки от коронавируса 9 человек, выздоровели - 373.
Ухудшение эпидемситуации на Закарпатье привело к резкому увеличению количества госпитализированных больных. Реанимационные отделения в больницах первой волны переполнены.
Годовщина смерти журналиста Комарова
В Национальном союзе журналистов Украины настаивают на публичном отчете Национальной полиции об усилиях для расследования убийства журналиста Вадима Комарова, который умер год назад, 20 июня.
Трамп не смог заблокировать публикацию мемуаров Болтона
Суд в Вашингтоне отклонил просьбу администрации президента США Дональда Трампа остановить публикацию мемуаров бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, поскольку не было доказано, что публикация нанесет непоправимый вред.
Слежка за Порошенко: ОГП открыл дело, расследовать будет ГБР
Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по заявлению народных депутатов о слежке за пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко.
Двадцать нарушений режима "тишины"
В субботу, 20 июня, российские наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152-мм и 122-мм, а также минометы калибров 120-мм и 82-мм
Теннисные организации существенно урежут призовые до конца года
ATP и WTA объявили о своих планах по снижению призового фонда на проводящихся под их эгидой соревнованиях до конца этого года.
Фьюри может пойти по стопам Ломаченко
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри может быть назначен франчайзинговым чемпионом организации.
Не Харьков и не Украина: где Шахтер сыграет с Вольфсбургом
Марио Корсо скончался на 79-м году жизни.
В субботу, 20 июня, перестало биться сердце легендарного игрока "Великого Интера" времен Эленио Эрреры Марио Корсо
Греко-римскую борьбу могут убрать из программы Олимпийских игр, Беленюк решительно против
Греко-римскую борьбу могут убрать из программы Олимпийских игр-2024 года.
Певица Джамала стала мамой во второй раз
36-летняя украинская исполнительница сообщила о рождении ребенка утром в субботу, 20 июня. Она также рассекретила пол малыша и его имя.
Автор хита "На заре" Олег Парастаев умер на 62 году жизни
Российский музыкант и композитор Олег Парастаев ушел из жизни в возрасте 61 года. Причины смерти музыканта не называются.
Российский актер Михаил Ефремов, совершивший пьяное ДТП, в результате которого погиб мужчина, признан вменяемым.
Во время судебно-психиатрической экспертизы подсудимого осмотрели медики и установили его полную дееспособность.
Украинский фильм "Посторонний" вошел в конкурсную программу международного кинофестиваля
Отмечается, что это уже двенадцатый международный кинофестиваль, в котором участвует созданный при поддержке Госкино "Посторонний".
Впервые опубликованы китайские снимки мест посадок "Аполлонов" на Луне
Китайская автоматическая станция "Чанъэ-2" провела съемку мест посадок американских пилотируемых кораблей по программе "Аполлон".