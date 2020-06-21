Итоги дня 20 июня: ухудшение эпидситуации, годовщина смерти журналиста Комарова и пополнение в семье Джамалы

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В Украине по состоянию на утро 20 июня подтверждено 35 825 случаев COVID-19, из них за сутки - 841.

Умерли за прошедшие сутки от коронавируса 9 человек, выздоровели - 373.

Ухудшение эпидемситуации на Закарпатье привело к резкому увеличению количества госпитализированных больных. Реанимационные отделения в больницах первой волны переполнены.