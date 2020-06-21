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Итоги дня 20 июня: ухудшение эпидситуации, годовщина смерти журналиста Комарова и пополнение в семье Джамалы
Итоги дня 20 июня: ухудшение эпидситуации, годовщина смерти журналиста Комарова и пополнение в семье Джамалы
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Итоги дня 20 июня: ухудшение эпидситуации, годовщина смерти журналиста Комарова и пополнение в семье Джамалы

Итоги дня 20 июня: ухудшение эпидситуации, годовщина смерти журналиста Комарова и пополнение в семье Джамалы
Обновлено 07:17 Сегодня Телеграф
Ухудшение эпидемиологической ситуации. Годовщина смерти Комарова. Слежка за Порошенко. Обстрелы на Донбассе. Пополнение в семье Джамалы.
  • 1

    В Украине по состоянию на утро 20 июня подтверждено 35 825 случаев COVID-19, из них за сутки - 841.

    Умерли за прошедшие сутки от коронавируса 9 человек, выздоровели - 373.

    Ухудшение эпидемситуации на Закарпатье привело к резкому увеличению количества госпитализированных больных. Реанимационные отделения в больницах первой волны переполнены.

  • 2

    Годовщина смерти журналиста Комарова

    В Национальном союзе журналистов Украины настаивают на публичном отчете Национальной полиции об усилиях для расследования убийства журналиста Вадима Комарова, который умер год назад, 20 июня.

  • 3

    Трамп не смог заблокировать публикацию мемуаров Болтона

    Суд в Вашингтоне отклонил просьбу администрации президента США Дональда Трампа остановить публикацию мемуаров бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, поскольку не было доказано, что публикация нанесет непоправимый вред. 

  • 4

    Слежка за Порошенко: ОГП открыл дело, расследовать будет ГБР

    Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по заявлению народных депутатов о слежке за пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко.

  • 5

    Двадцать нарушений режима "тишины"

     

    В субботу, 20 июня, российские наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152-мм и 122-мм, а также минометы калибров 120-мм и 82-мм

  • 6

    Теннисные организации существенно урежут призовые до конца года

    ATP и WTA объявили о своих планах по снижению призового фонда на проводящихся под их эгидой соревнованиях до конца этого года.

  • 7

    Фьюри может пойти по стопам Ломаченко

    Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри может быть назначен франчайзинговым чемпионом организации.

  • 8

    Не Харьков и не Украина: где Шахтер сыграет с Вольфсбургом

    Команды вряд ли проведут поединок в Украине.

  • 9

    Марио Корсо скончался на 79-м году жизни.

    В субботу, 20 июня, перестало биться сердце легендарного игрока "Великого Интера" времен Эленио Эрреры Марио Корсо

  • 10

    Греко-римскую борьбу могут убрать из программы Олимпийских игр, Беленюк решительно против

    Греко-римскую борьбу могут убрать из программы Олимпийских игр-2024 года.

  • 11

    Певица Джамала стала мамой во второй раз

    36-летняя украинская исполнительница сообщила о рождении ребенка утром в субботу, 20 июня. Она также рассекретила пол малыша и его имя.

  • 12

    Автор хита "На заре" Олег Парастаев умер на 62 году жизни

    Российский музыкант и композитор Олег Парастаев ушел из жизни в возрасте 61 года. Причины смерти музыканта не называются.

  • 13

    Российский актер Михаил Ефремов, совершивший пьяное ДТП, в результате которого погиб мужчина, признан вменяемым.

    Во время судебно-психиатрической экспертизы подсудимого осмотрели медики и установили его полную дееспособность.

  • 14

    Украинский фильм "Посторонний" вошел в конкурсную программу международного кинофестиваля

    Отмечается, что это уже двенадцатый международный кинофестиваль, в котором участвует созданный при поддержке Госкино "Посторонний".

  • 15

    Впервые опубликованы китайские снимки мест посадок "Аполлонов" на Луне

    Китайская автоматическая станция "Чанъэ-2" провела съемку мест посадок американских пилотируемых кораблей по программе "Аполлон". 

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Все по теме:

НСЖУ, Донбасс, Петр Порошенко, Коронавирус, Джон Болтон, Вадим Комаров.

Автор:

Телеграф
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