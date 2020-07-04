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Суббота, 04.07.2020
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Итоги дня 3 июля: заседание Рады, отставка Смолия, встреча Кулебы и Чавушоглу
Итоги дня 3 июля: заседание Рады, отставка Смолия, встреча Кулебы и Чавушоглу
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Итоги дня 3 июля: заседание Рады, отставка Смолия, встреча Кулебы и Чавушоглу

Итоги дня 3 июля: заседание Рады, отставка Смолия, встреча Кулебы и Чавушоглу
Обновлено 07:09 Сегодня Телеграф
Коронавирус в Украине. Заседание Верховной Рады. Отставка Смолия. Встреча Кулебы и Чавушоглу.
  • 1

    Коронавирус в Украине: за сутки - 876 новых случаев COVID-19

    В Украине по состоянию на 3 июля лабораторно подтверждены 46 763 случая COVID-19, из них за сутки – 876.

  • 2

    Рада провела внеочередное заседание

    Верховная Рада Украины провела внеочередное пленарное заседание парламента

  • 3

    Верховная Рада в пятницу поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

    За документ в целом проголосовало 286 народных депутатов.

  • 4

    Встреча глав МИД Украины и Турции

    Кулеба допускает возможность подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией этого года.

    Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркивает, что принципиальная позиция Турции по непризнанию незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией никогда не изменится. 

  • 5

    В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.

    Соответствующий закон № 720-IX опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" от 3 июля.

  • 6

    Чемпионки Украины сестры Махно задумались о смене гражданства из-за чиновнического произвола

    Лидеры пляжного волейбола Украины сестры Махно рассматривают радикальные варианты после того, как чиновники лишили их законной стипендии.

  • 7

    Экс-соперник Ломаченко Педраса избил Леспьера

    Хосе Педраса победил Миккеля Леспьера единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса от Top Rank.

  • 8

    Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова умер от коронавируса

    Умер отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.

  • 9

    Украинская Премьер-лига (УПЛ) объявила имена лучшего тренера и лучшего игрока по итогам матчей в мае и июне.

    По результатам голосования в номинации лучший футболист месяца победил полузащитник Динамо Виталий Буяльский. 

  • 10

    Российский киноактер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в смерти Сергея Захарова. 

    3 июля, адвокат актера Эльман Пашаев в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в ДТП.

  • 11

    Киевские театры открывают сезон, но с условиями

    Коммунальные театры Киева подготовили пять премьер к открытию нового сезона. 

  • 12

    Украинский эротический фильм получил престижную награду в Италии

    Первый украинский эротический короткометражный фильм "Порядочная львовская пани" получил награду за лучший актерский состав на кинофестивале в Италии, который проходил в онлайн-формате с 8 по 12 июня.

  • 13

    NASA создало парфюм с запахом космоса 

    Формула парфюма Eau de Space была разработана химиком Стивом Пирсом десять лет назад для подготовки астронавтов к полетам.

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Все по теме:

Верховная Рада, МИД, Коронавирус, Яков Смолий.

Автор:

Телеграф
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