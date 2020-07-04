Итоги дня 3 июля: заседание Рады, отставка Смолия, встреча Кулебы и Чавушоглу

1 Коронавирус в Украине: за сутки - 876 новых случаев COVID-19 В Украине по состоянию на 3 июля лабораторно подтверждены 46 763 случая COVID-19, из них за сутки – 876.

2 Рада провела внеочередное заседание Верховная Рада Украины провела внеочередное пленарное заседание парламента

3 Верховная Рада в пятницу поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия. За документ в целом проголосовало 286 народных депутатов.

4 Встреча глав МИД Украины и Турции Кулеба допускает возможность подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией этого года. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркивает, что принципиальная позиция Турции по непризнанию незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией никогда не изменится.

5 В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Соответствующий закон № 720-IX опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" от 3 июля.

6 Чемпионки Украины сестры Махно задумались о смене гражданства из-за чиновнического произвола Лидеры пляжного волейбола Украины сестры Махно рассматривают радикальные варианты после того, как чиновники лишили их законной стипендии.

7 Экс-соперник Ломаченко Педраса избил Леспьера Хосе Педраса победил Миккеля Леспьера единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса от Top Rank.

8 Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова умер от коронавируса Умер отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.

9 Украинская Премьер-лига (УПЛ) объявила имена лучшего тренера и лучшего игрока по итогам матчей в мае и июне. По результатам голосования в номинации лучший футболист месяца победил полузащитник Динамо Виталий Буяльский.

10 Российский киноактер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в смерти Сергея Захарова. 3 июля, адвокат актера Эльман Пашаев в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в ДТП.

11 Киевские театры открывают сезон, но с условиями Коммунальные театры Киева подготовили пять премьер к открытию нового сезона.

12 Украинский эротический фильм получил престижную награду в Италии Первый украинский эротический короткометражный фильм "Порядочная львовская пани" получил награду за лучший актерский состав на кинофестивале в Италии, который проходил в онлайн-формате с 8 по 12 июня.