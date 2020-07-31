Итоги дня 31 июля: продление карантина, конец весеннего призыва и "гумконвой" на Донбассе

В Украине готовятся к новым карантинным ограничениям. Весенний призыв 2020 завершен. Украина направила ноту протеста МИД РФ и другие события дня.

В Украине "бушует" коронавирус

69 884 человек в Украине заразились коронавирусом. Заболеваемость растет, третий день подряд фиксируют более тысячи новых больных.

Украина готовится к новым карантинным ограничениям

С 1 августа в Украине будут действовать новые карантинные правила. Все регионы поделят на отдельные "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.

Весенний призыв в армию завершен

Генштаб ВСУ сообщает, что Украине завершился весенний призыв на военную службу, в войска направились более 16 тыс. человек.

РФ снова отправила "гумконвой" на Донбасс

МИД направило ноту протеста МИД РФ в связи с очередным совершением Россией международно-противоправного деяния против украинского суверенитета. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Apple не задел коронакризис

Apple презентовала свои финансовые показатели по итогам второго квартала этого года. Доходы производителя гаджетов Apple в текущем квартале составили 59,7 млрд долларов.

Возвращение НБА

В ночь с 30-го на 31-е июля (время киевское) в Орландо состоялись первые два матча возобновленного сезона НБА.

Долгожданный бой может не состояться

Американец Теофимо Лопес обдумывает вариант с защитой своего пояса IBF в легком весе в бою не с Василием Ломаченко.

Рекордному прыжку Бубки 26 лет

31 июля 1994 года Сергей Бубка покорил высоту, которая до сих пор является рекордной для прыгунов с шестом.

Коронавирус у гонщика Формулы-1

Пилот Racing Point прошел повторное тестирование после неоднозначного результата первого теста и в итоге у него подтвердился COVID-19.

Big Boxing Night от Усика

В отеле Hilton Kyiv состоялась официальная церемония взвешивания участников боксерского шоу Big Boxing Night промоутерской компании Александра Усика Usyk 17.

Смерть звезды сериала "Крепостная"

Известная украинская актриса театра и кино Оксана Воронина скончалась в возрасте 52 лет. Об этом сообщает пресс-служба столичного театра им. Леси Украинки на своей официальной странице в Facebook.

Еще один участник "Танцев со звездами"

Подтвердил свое участие в шоу участник групп MOZGI и Время и Стекло, музыкант Алексей Завгородний, более известный в мире шоу бизнеса как Позитив.

Меган Маркл проиграла таблоидам

38-летняя супруга принца Гарри проиграла в мае первое слушание против Associated Newspapers и теперь обязана выплатить 87 000 долларов в качестве издержек.

Канье Уэст - мошенник?

Американского рэпера обвиняют в подделке подписей избирателей. Теперь Канье Уэст может выбить из предвыборной гонки на пост президента США.