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Пятница, 31.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 31 июля: продление карантина, конец весеннего призыва и "гумконвой" на Донбассе
Итоги дня 31 июля: продление карантина, конец весеннего призыва и "гумконвой" на Донбассе
Весенний призыв завершен: войска ВСУ пополнились 16 тысячами человек
Войска ВСУ пополнились 16 тысячами человек
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Video Music - 2020: кто претендует на премию от MTV

Итоги дня 31 июля: продление карантина, конец весеннего призыва и "гумконвой" на Донбассе

Итоги дня 31 июля: продление карантина, конец весеннего призыва и "гумконвой" на Донбассе
22:00 Сегодня Телеграф
В Украине готовятся к новым карантинным ограничениям. Весенний призыв 2020 завершен. Украина направила ноту протеста МИД РФ и другие события дня.

В Украине "бушует" коронавирус

Коронавирус

69 884 человек в Украине заразились коронавирусом. Заболеваемость растет, третий день подряд фиксируют более тысячи новых больных.

Украина готовится к новым карантинным ограничениям

Карантин

С 1 августа в Украине будут действовать новые карантинные правила. Все регионы поделят на отдельные "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.

Весенний призыв в армию завершен

Весенний призыв

Генштаб ВСУ сообщает, что Украине завершился весенний призыв на военную службу, в войска направились более 16 тыс. человек.

РФ снова отправила "гумконвой" на Донбасс

МИД Украины

МИД направило ноту протеста МИД РФ в связи с очередным совершением Россией международно-противоправного деяния против украинского суверенитета. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Apple не задел коронакризис

Apple

Apple презентовала свои финансовые показатели по итогам второго квартала этого года. Доходы производителя гаджетов Apple в текущем квартале составили 59,7 млрд долларов.

Возвращение НБА

НБА

В ночь с 30-го на 31-е июля (время киевское) в Орландо состоялись первые два матча возобновленного сезона НБА.

Долгожданный бой может не состояться

Ломаченко

Американец Теофимо Лопес обдумывает вариант с защитой своего пояса IBF в легком весе в бою не с Василием Ломаченко. 

Рекордному прыжку Бубки 26 лет

Сергей Бубка

31 июля 1994 года Сергей Бубка покорил высоту, которая до сих пор является рекордной для прыгунов с шестом.

Коронавирус у гонщика Формулы-1 

Серхио Перес

Пилот Racing Point прошел повторное тестирование после неоднозначного результата первого теста и в итоге у него подтвердился COVID-19

Big Boxing Night от Усика

Big Boxing Night

В отеле Hilton Kyiv состоялась официальная церемония взвешивания участников боксерского шоу Big Boxing Night промоутерской компании Александра Усика Usyk 17.

Смерть звезды сериала "Крепостная"

Оксана Воронина

Известная украинская актриса театра и кино Оксана Воронина скончалась в возрасте 52 лет. Об этом сообщает пресс-служба столичного театра им. Леси Украинки на своей официальной странице в Facebook.

Еще один участник "Танцев со звездами"

Позитив

Подтвердил свое участие в шоу участник групп MOZGI и Время и Стекло, музыкант Алексей Завгородний, более известный в мире шоу бизнеса как Позитив. 

Меган Маркл проиграла таблоидам 

Меган Маркл

38-летняя супруга принца Гарри проиграла в мае первое слушание против Associated Newspapers и теперь обязана выплатить 87 000 долларов в качестве издержек.

Канье Уэст - мошенник?

Канье Уэст

Американского рэпера обвиняют в подделке подписей избирателей. Теперь Канье Уэст может выбить из предвыборной гонки на пост президента США.

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Все по теме:

МИД, Пандемия, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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