Итоги дня 31 июля: продление карантина, конец весеннего призыва и "гумконвой" на Донбассе

В Украине "бушует" коронавирус
69 884 человек в Украине заразились коронавирусом. Заболеваемость растет, третий день подряд фиксируют более тысячи новых больных.
Украина готовится к новым карантинным ограничениям
С 1 августа в Украине будут действовать новые карантинные правила. Все регионы поделят на отдельные "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.
Весенний призыв в армию завершен
Генштаб ВСУ сообщает, что Украине завершился весенний призыв на военную службу, в войска направились более 16 тыс. человек.
РФ снова отправила "гумконвой" на Донбасс
МИД направило ноту протеста МИД РФ в связи с очередным совершением Россией международно-противоправного деяния против украинского суверенитета. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Apple не задел коронакризис
Apple презентовала свои финансовые показатели по итогам второго квартала этого года. Доходы производителя гаджетов Apple в текущем квартале составили 59,7 млрд долларов.
Возвращение НБА
В ночь с 30-го на 31-е июля (время киевское) в Орландо состоялись первые два матча возобновленного сезона НБА.
Долгожданный бой может не состояться
Американец Теофимо Лопес обдумывает вариант с защитой своего пояса IBF в легком весе в бою не с Василием Ломаченко.
Рекордному прыжку Бубки 26 лет
31 июля 1994 года Сергей Бубка покорил высоту, которая до сих пор является рекордной для прыгунов с шестом.
Коронавирус у гонщика Формулы-1
Пилот Racing Point прошел повторное тестирование после неоднозначного результата первого теста и в итоге у него подтвердился COVID-19.
Big Boxing Night от Усика
В отеле Hilton Kyiv состоялась официальная церемония взвешивания участников боксерского шоу Big Boxing Night промоутерской компании Александра Усика Usyk 17.
Смерть звезды сериала "Крепостная"
Известная украинская актриса театра и кино Оксана Воронина скончалась в возрасте 52 лет. Об этом сообщает пресс-служба столичного театра им. Леси Украинки на своей официальной странице в Facebook.
Еще один участник "Танцев со звездами"
Подтвердил свое участие в шоу участник групп MOZGI и Время и Стекло, музыкант Алексей Завгородний, более известный в мире шоу бизнеса как Позитив.
Меган Маркл проиграла таблоидам
38-летняя супруга принца Гарри проиграла в мае первое слушание против Associated Newspapers и теперь обязана выплатить 87 000 долларов в качестве издержек.
Канье Уэст - мошенник?
Американского рэпера обвиняют в подделке подписей избирателей. Теперь Канье Уэст может выбить из предвыборной гонки на пост президента США.