Итоги 20 августа: Зеленский на Херсонщине, коронавирус в Украине

В Украине новый антирекорд - за сутки более двух тысяч новых больных
За прошедшие сутки в Украине выявили 2134 новых случая коронавируса - абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране.
В Украине продлили вступительную кампанию для абитуриентов из ВОТ: детали
В 2020 году для абитуриентов с временно оккупированных территорий украинские вузы предложили упрощенную процедуру вступления, а подачу документов продлили до конца октября. Об этом заявила начальник главного управления высшего образования МОН Украины Светлана Кретович.
Президент дал оценку работе Кравчука в "Минске"
Владимир Зеленский очень доволен работой первого президента Леонида Кравчука в ТКГ по Донбассу.
Программа сотрудничества: Украина и Грузия подписали соглашение между министерствами обороны
В Украине начался официальный визит делегации минобороны Украины в Грузию. В рамках визита состоялась двусторонняя встреча Министра обороны Украины Андрея Тарана с Министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили. После переговоров стороны подписали Программу сотрудничества между министерствами обороны двух стран.
Зеленский на Херсонщине: Крым обязательно вернется в состав Украины
Президент отметил, что временно оккупирован Россией Крым вернется в состав Украины.
Ференцварош Реброва успешно стартовал в квалификации Лиги чемпионов
Чемпион Венгрии прошел во второй квалификационный этап Лиги чемпионов.
Динамо показало новую "полосатую" форму (Фото)
Вице-чемпионы Украины и технический спонсор команды New Balance представили новую форму на сезон 2020/21.
Бавария обыграла Лион и сыграет в финале Лиги чемпионов (Видео)
В финале Лиги чемпионов сыграют ПСЖ и Бавария.
Цена остается загадкой: Sony представила рекламный ролик PlayStation 5
Компания Sony выпустила новый трейлер PlayStation 5, в котором напомнила геймерам о главных фишках новой приставки.
Теперь официально: 4 сезон "Очень странных дел" не станет финальным
Создатели сериала Netflix "Очень странные дела" рассказали, планируют ли они завершить историю на 4 сезоне.
Владимир Остапчук обручился с Кристиной Горняк: романтические фото
Известный украинский ведущий Владимир Остапчук сделал предложение новой избраннице Кристине Горняк. Таким образом пара решила по-особенному отметить годовщину своего знакомства.
Одесский международный кинофестиваль: известна конкурсная программа
Одесский кинофестиваль объявил программу международного и национального конкурсов.