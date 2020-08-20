Итоги 20 августа: Зеленский на Херсонщине, коронавирус в Украине

В Украине новый антирекорд - за сутки более двух тысяч новых больных. Зеленский на Херсонщине. Украина и Грузия подписали соглашение между министерствами обороны.

В Украине новый антирекорд - за сутки более двух тысяч новых больных

За прошедшие сутки в Украине выявили 2134 новых случая коронавируса - абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране.

В Украине продлили вступительную кампанию для абитуриентов из ВОТ: детали

В 2020 году для абитуриентов с временно оккупированных территорий украинские вузы предложили упрощенную процедуру вступления, а подачу документов продлили до конца октября. Об этом заявила начальник главного управления высшего образования МОН Украины Светлана Кретович.

Президент дал оценку работе Кравчука в "Минске"

Владимир Зеленский очень доволен работой первого президента Леонида Кравчука в ТКГ по Донбассу.

Программа сотрудничества: Украина и Грузия подписали соглашение между министерствами обороны

В Украине начался официальный визит делегации минобороны Украины в Грузию. В рамках визита состоялась двусторонняя встреча Министра обороны Украины Андрея Тарана с Министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили. После переговоров стороны подписали Программу сотрудничества между министерствами обороны двух стран.

Зеленский на Херсонщине: Крым обязательно вернется в состав Украины

Президент отметил, что временно оккупирован Россией Крым вернется в состав Украины.

Ференцварош Реброва успешно стартовал в квалификации Лиги чемпионов

Чемпион Венгрии прошел во второй квалификационный этап Лиги чемпионов.

Динамо показало новую "полосатую" форму (Фото)

Вице-чемпионы Украины и технический спонсор команды New Balance представили новую форму на сезон 2020/21.

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В финале Лиги чемпионов сыграют ПСЖ и Бавария.

Цена остается загадкой: Sony представила рекламный ролик PlayStation 5

Компания Sony выпустила новый трейлер PlayStation 5, в котором напомнила геймерам о главных фишках новой приставки.

Теперь официально: 4 сезон "Очень странных дел" не станет финальным

Создатели сериала Netflix "Очень странные дела" рассказали, планируют ли они завершить историю на 4 сезоне.

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Известный украинский ведущий Владимир Остапчук сделал предложение новой избраннице Кристине Горняк. Таким образом пара решила по-особенному отметить годовщину своего знакомства.

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Одесский кинофестиваль объявил программу международного и национального конкурсов.