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Четверг, 20.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 20 августа: Зеленский на Херсонщине, коронавирус в Украине
Итоги 20 августа: Зеленский на Херсонщине, коронавирус в Украине
В Украине продлили вступительную кампанию для абитуриентов из ВОТ: детали
В Украине продлили вступитльную кампанию для абитуриентов из ВОТ
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У Xiaomi Mi 10 Ultra появился конкурент: Realme готовит к выходу новый флагман

Итоги 20 августа: Зеленский на Херсонщине, коронавирус в Украине

Итоги 20 августа: Зеленский на Херсонщине, коронавирус в Украине
Обновлено 22:04 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
В Украине новый антирекорд - за сутки более двух тысяч новых больных. Зеленский на Херсонщине. Украина и Грузия подписали соглашение между министерствами обороны.

В Украине новый антирекорд - за сутки более двух тысяч новых больных

дезинфекция авто

За прошедшие сутки в Украине выявили 2134 новых случая коронавируса - абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране.

В Украине продлили вступительную кампанию для абитуриентов из ВОТ: детали

книги

В 2020 году для абитуриентов с временно оккупированных территорий украинские вузы предложили упрощенную процедуру вступления, а подачу документов продлили до конца октября. Об этом заявила начальник главного управления высшего образования МОН Украины Светлана Кретович.

Президент дал оценку работе Кравчука в "Минске"

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский очень доволен работой первого президента Леонида Кравчука в ТКГ по Донбассу. 

Программа сотрудничества: Украина и Грузия подписали соглашение между министерствами обороны

двусторонняя встреча Министра обороны Украины Андрея Тарана с Министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили

В Украине начался официальный визит делегации минобороны Украины в Грузию. В рамках визита состоялась двусторонняя встреча Министра обороны Украины Андрея Тарана с Министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили. После переговоров стороны подписали Программу сотрудничества между министерствами обороны двух стран.

Зеленский на Херсонщине: Крым обязательно вернется в состав Украины

Владимир Зеленский Президент

Президент отметил, что временно оккупирован Россией Крым вернется в состав Украины.

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Все по теме:

Леонид Кравчук, Украина, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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