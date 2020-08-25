Итоги 25 августа: повышение "минималки" и продление карантина в Украине

Рада одобрила законопроект Зеленского о повышении "минималки". В Украине повысят пенсии с сентября: кому и на сколько. Минздрав изменил карантинные требования для школ. Адаптивный карантин: в Кабмине могут продлить ограничения до 1 октября.

Коронавирус в Украине: впервые за несколько дней снизилась заболеваемость

В Украине за минувшие сутки от коронавируса скончалось 25 человек. Всего с момента распространения болезни зафиксировано 2 318 смертей.

Адаптивный карантин: в Кабмине могут продлить ограничения до 1 октября

В Кабмине Украины могут продлить адаптивный карантин в стране до 1 октября.

Минздрав изменил карантинные требования для школ

В Минздраве анонсировали публикацию всех правил для обучения в школах уже сегодня на сайте ведомства.

В Украине повысят пенсии с сентября: кому и на сколько

Стало известно, кто из пенсионеров получит повышенные выплаты с 1 сентября.

Рада одобрила законопроект Зеленского о повышении "минималки"

С 1 сентября украинцам повысят минимальную зарплату до 5 000 гривен.

Усейн Болт заразился коронавирусом

Легендарный спортсмен заразился коронавирусом после общения с футболистами.

Зеленский наградил орденами ряд спортсменов и тренеров

Президент Украины Владимир Зеленский в честь 29-й годовщины независимости Украины наградил ряд деятелей культуры и спорта государственными наградами.

Это что Селтик? Динамо представило третий комплект формы

Динамо показало новую третью форму команды на сезон 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

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Бывший игрок сборной Испании Педро перебрался из Челси в Рому. Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

Звезда "Квартала 95" подхватила коронавирус

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Теперь и Apple: iPhone сделают складным

Джон Проссер подтвердил, что компания Apple действительно работает над складным смартфоном.

"Вирус коварный. Меня поразила его скорость": украинская телеведущая Маричка Падалко заболела коронавирусом

Украинская телеведущая на своей странице в Facebook рассказала, что уже две недели болеет Covid-19. Также заболели и двое ее детей.

"For Belarus": музыканты из десяти стран выпустили сборник в поддержку пострадавших во время протестов в Беларуси

Независимые музыканты из десяти стран запустили сборник песен в поддержку беларусов, пострадавших во время подавления акций протеста.