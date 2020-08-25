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Вторник, 25.08.2020
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Итоги 25 августа: повышение "минималки" и продление карантина в Украине

Итоги 25 августа: повышение "минималки" и продление карантина в Украине
Обновлено 21:43 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Рада одобрила законопроект Зеленского о повышении "минималки". В Украине повысят пенсии с сентября: кому и на сколько. Минздрав изменил карантинные требования для школ. Адаптивный карантин: в Кабмине могут продлить ограничения до 1 октября.

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В Кабмине Украины могут продлить адаптивный карантин в стране до 1 октября.

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В Минздраве анонсировали публикацию всех правил для обучения в школах уже сегодня на сайте ведомства.

В Украине повысят пенсии с сентября: кому и на сколько

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Стало известно, кто из пенсионеров получит повышенные выплаты с 1 сентября.

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С 1 сентября украинцам повысят минимальную зарплату до 5 000 гривен.

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Все по теме:

Украина, ВР, Кабмин, Пенсии, Карантин, Заражение, Коронавирус, Владимир Зеленский, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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