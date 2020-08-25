Итоги 25 августа: повышение "минималки" и продление карантина в Украине

Коронавирус в Украине: впервые за несколько дней снизилась заболеваемость
В Украине за минувшие сутки от коронавируса скончалось 25 человек. Всего с момента распространения болезни зафиксировано 2 318 смертей.
Адаптивный карантин: в Кабмине могут продлить ограничения до 1 октября
В Кабмине Украины могут продлить адаптивный карантин в стране до 1 октября.
Минздрав изменил карантинные требования для школ
В Минздраве анонсировали публикацию всех правил для обучения в школах уже сегодня на сайте ведомства.
В Украине повысят пенсии с сентября: кому и на сколько
Стало известно, кто из пенсионеров получит повышенные выплаты с 1 сентября.
Рада одобрила законопроект Зеленского о повышении "минималки"
С 1 сентября украинцам повысят минимальную зарплату до 5 000 гривен.
Усейн Болт заразился коронавирусом
Легендарный спортсмен заразился коронавирусом после общения с футболистами.
Зеленский наградил орденами ряд спортсменов и тренеров
Президент Украины Владимир Зеленский в честь 29-й годовщины независимости Украины наградил ряд деятелей культуры и спорта государственными наградами.
Это что Селтик? Динамо представило третий комплект формы
Динамо показало новую третью форму команды на сезон 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.
Рома бесплатно провернула громкий трансфер
Бывший игрок сборной Испании Педро перебрался из Челси в Рому. Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.
Звезда "Квартала 95" подхватила коронавирус
У известной актрисы Елены Кравец обнаружен коронавирус. Осенний сезон «Вечернего квартала» пройдет без ее участия.
Теперь и Apple: iPhone сделают складным
Джон Проссер подтвердил, что компания Apple действительно работает над складным смартфоном.
"Вирус коварный. Меня поразила его скорость": украинская телеведущая Маричка Падалко заболела коронавирусом
Украинская телеведущая на своей странице в Facebook рассказала, что уже две недели болеет Covid-19. Также заболели и двое ее детей.
"For Belarus": музыканты из десяти стран выпустили сборник в поддержку пострадавших во время протестов в Беларуси
Независимые музыканты из десяти стран запустили сборник песен в поддержку беларусов, пострадавших во время подавления акций протеста.