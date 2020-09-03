Итоги 3 сентября: COVID-19 и продолжащиеся пожары в Украине

Коронавирус в Украине: болезнь подтвердили еще у 2 430 человек. Пожары в Украине.

Коронавирус в Украине: болезнь подтвердили еще у 2 430 человек

По состоянию на 3 сентября в Украине выявили 2430 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Львовской области, Тернопольской области.

Пожары в Украине

К тушению пожаров, возникших на Харьковщине, были привлечены 200 военнослужащих, около 100 из которых до сих пор находятся в ячейках возгорания. Об этом сообщили в ВСУ.

Во время ликвидации пожара в Луганской области погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции ОС.

Пожары на Луганщине которые сейчас охватили регион, в будущем грозят ему неожиданными взрывами на минных полях. Такой прогноз сделал военный эксперт Олег Жданов в эфире канала "Украина 24".

Причиной масштабных пожаров на Луганщине вероятно был умышленный поджог со стороны сепаратистов.

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