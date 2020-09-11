Итоги 11 сентября: Коронавирус в Украине и новый список стран "красной" зоны

В Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19: в Киеве более 400 новых больных. Украина обновила список стран "красной" зоны: что изменилось. МОН назвало приоритеты в развитии инклюзивного образования до 2030 года.

В Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19: в Киеве более 400 новых больных

За минувшие сутки, 10 сентября, заболевание на коронавирус в Украине впервые подтвердили в 3144 человек, при этом погибли 53 человека.

Украина обновила список стран "красной" зоны: что изменилось

Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Украина остается в "зеленой зоне".

МОН назвало приоритеты в развитии инклюзивного образования до 2030 года

МОН разработало стратегические направления развития инклюзивного образования на 2020-2030 годы и план мероприятий по ее реализации. Об этом сообщили в МОН.

Лейкерс обыграл Хьюстон в четвертом матче серии

Лос-Анджелес Лейкерс, переиграв в четвертом матче серии Рокетс, приблизились к финалу Западной конференции.

Азаренко остановила Серену Уильямс на пути в финал US Open-2020

На Открытом чемпионате США-2020 состоялись оба полуфинальных матча в женском одиночном разряде.

Даллас в овертайме дожал Вегас в третьем матче финала Западной конференции

В Кубке Стэнли-2020 продолжают греметь финалы конференций.

Шокирующая ошибка вратаря - в обзоре матча Ланс - ПСЖ

В четверг, 10 сентября, ПСЖ матчем с Лансом стартовал в чемпионате Франции 2020/21.

На "аллее звезд" в Киеве засветилась новая звезда: Ирина Билык получила свою именную табличку

10 сентября на киевской "Площади звезд" у ТРЦ "Гулливер" увековечили народную артистку Украины Ирину Билык.

"Вот и наш дом не миновал COVID-19": Камалия с семьей больны коронавирусом

Известная украинская певица Камалия сообщила пользователям неутешительную новость.

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10 сентября в возрасте 82 лет ушла из жизни известная актриса театра и кино Дайана Ригг. Об этом сообщила ее дочь.

Все это время она ждала своего часа: Джамала и Pianoбой представили дуэтную песню (Видео)

Украинские исполнители Джамала и Pianoбой выпустили совместную композицию Эндорфины.

Сигурни Уивер вновь появится в "Аватаре": новые фото со съемок

В сети появились новые фото со съемок фантастического фильма "Аватар 2", на которых запечатлена 70-летняя актриса Сигурни Уивер.