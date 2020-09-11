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Пятница, 11.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 11 сентября: Коронавирус в Украине и новый список стран "красной" зоны
Итоги 11 сентября: Коронавирус в Украине и новый список стран "красной" зоны
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Итоги 11 сентября: Коронавирус в Украине и новый список стран "красной" зоны

Итоги 11 сентября: Коронавирус в Украине и новый список стран "красной" зоны
Обновлено 21:07 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
В Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19: в Киеве более 400 новых больных. Украина обновила список стран "красной" зоны: что изменилось. МОН назвало приоритеты в развитии инклюзивного образования до 2030 года.

В Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19: в Киеве более 400 новых больных

чеовек в защитном костюме

За минувшие сутки, 10 сентября, заболевание на коронавирус в Украине впервые подтвердили в 3144 человек, при этом погибли 53 человека.

Украина обновила список стран "красной" зоны: что изменилось

человек в защитной маске

Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Украина остается в "зеленой зоне".

МОН назвало приоритеты в развитии инклюзивного образования до 2030 года

МОН

МОН разработало стратегические направления развития инклюзивного образования на 2020-2030 годы и план мероприятий по ее реализации. Об этом сообщили в МОН.

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Все по теме:

Украина, ВСУ, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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