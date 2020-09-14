Итоги 14 сентября: Богдана допросили после скандального интервью, COVID-19 в Украине

Коронавирус в Украине: где выявили больше всего заболевших. Богдана допросили после скандального интервью Гордону. Новое карантинное зонирование: какие города и села попали в "красную зону".

Коронавирус в Украине: где выявили больше всего заболевших

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Тернопольской, Харьковской и Одесской областях.

В Украине из-за коронавируса 501 школьный класс находится на самоизоляции.

ВНО 2021: Участники смогут пройти тестирование по 5 предметам

В 2021 году участники ВНО смогут пройти тестирование по пяти предметам. В то же время, Государственная итоговая аттестация будет обязательной по украинскому языку, математике, истории Украины или иностранному языку. Об этом в понедельник сообщила заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко.

Богдана допросили после скандального интервью Гордону

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Новое карантинное зонирование: какие города и села попали в "красную зону"

В понедельник, 14 сентября, вступило в силу новое карантинное зонирование. "Красная" и "оранжевая" зоны карантина значительно расширились.

На "семейном" фестивале в России произошел казус из-за ЛГБТ

Лидер популярной российской группы выступил в поддержку ЛГБТ на фестивале традиционных ценностей "Скрепа" в Екатеринбурге.

"Роковой патруль": HBO продлил сериал на еще один сезон

Сериал "Роковой патруль" получит третий сезон: производством и показом сериала займется HBO Max.

Тору рано на пенсию: Крис Хемсворт не планирует прощаться с Marvel

Актер Крис Хемсворт не собирается прощаться с киновселенной Marvel после выхода нового фильма "Тор: Любовь и гром". Об этом он рассказал в интервью изданию Elle Men.

"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: слезы Саниной, помолвка Цимбалюка и ссора Фреймут с Кухар

Вчера, 13 сентября, на телеканале "1+1" прошел з выпуск проекта "Танцы со звездами 2020".

"Она так и не пришла": Брат Леди Ди рассказал об одном из самых болезненных моменте из жизни принцессы

Родной брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер дал откровенное интервью изданию The Sunday Times, рассказав о моральной травме, которую причинил его сестре уход матери к другому мужчине.

Неймара могут наказать на 7 матчей

Неймару грозит до семи матчей дисквалификации за удар игрока «Марселя».

Михайленко могут уволить с поста главного тренера Днепра-1

Боссы клуба проведут встречу по поводу работы Михайленко.

Лаутаро Мартинес вел переговоры с Барселоной, а переходит в Реал

«Реал» достиг соглашения с «Интером» о переходе Лаутаро Мартинеса.