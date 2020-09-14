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Понедельник, 14.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Итоги 14 сентября: Богдана допросили после скандального интервью, COVID-19 в Украине
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Итоги 14 сентября: Богдана допросили после скандального интервью, COVID-19 в Украине

Итоги 14 сентября: Богдана допросили после скандального интервью, COVID-19 в Украине
21:45 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Коронавирус в Украине: где выявили больше всего заболевших. Богдана допросили после скандального интервью Гордону. Новое карантинное зонирование: какие города и села попали в "красную зону".

Коронавирус в Украине: где выявили больше всего заболевших

люди в масках

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Тернопольской, Харьковской и Одесской областях.

В Украине из-за коронавируса 501 школьный класс находится на самоизоляции.

ВНО 2021: Участники смогут пройти тестирование по 5 предметам

девушки

В 2021 году участники ВНО смогут пройти тестирование по пяти предметам. В то же время, Государственная итоговая аттестация будет обязательной по украинскому языку, математике, истории Украины или иностранному языку. Об этом в понедельник сообщила заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко.

Богдана допросили после скандального интервью Гордону

Андрей Богдан

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Новое карантинное зонирование: какие города и села попали в "красную зону"

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В понедельник, 14 сентября, вступило в силу новое карантинное зонирование. "Красная" и "оранжевая" зоны карантина значительно расширились.

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Лидер популярной российской группы выступил в поддержку ЛГБТ на фестивале традиционных ценностей "Скрепа" в Екатеринбурге.

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Все по теме:

Украина, Карантин, Коронавирус, Андрей Богдан, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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