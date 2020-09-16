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Среда, 16.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 16 сентября: новые критерии для "красных" зон и COVID-19 Украине
Итоги 16 сентября: новые критерии для "красных" зон и COVID-19 Украине
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Итоги 16 сентября: новые критерии для "красных" зон и COVID-19 Украине

Итоги 16 сентября: новые критерии для "красных" зон и COVID-19 Украине
Обновлено 21:07 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Коронавирус в Украине и мире. В Украине упростили процедуру получения разовой соцпомощи. В Кабмине изменили критерии для введения "красных" зон.

Коронавирус в Украине и мире

человек в маске

По состоянию на 18:00 по киевскому времени 16 сентября количество инфицированных коронавирусом в мире составляет 29 813 565 человек, из них 940 804 пациента умерли и 21 615 109 выздоровели. 

В Украине количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже превысило 162 тыс., за сутки выявили 2 958 новых больных.

В Украине упростили процедуру получения разовой соцпомощи: детали

украинские гривны

Кабмин упростил процедуру подачи документов на получение единовременной материальной помощи для неработающих малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью или их представителей. Об этом сообщают в Минсоцполитики.

В Кабмине изменили критерии для введения "красных" зон

Денис Шмыгаль

"Красный" уровень эпидемиологической опасности в регионах Украины будут вводить при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Минздрава Максим Степанов.

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Все по теме:

Украина, Карантин, ГБР, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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