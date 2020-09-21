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Понедельник, 21.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 21 сентября: нардепа Юрченко арестовали, заявление Фокина по Донбассу
Итоги 21 сентября: нардепа Юрченко арестовали, заявление Фокина по Донбассу
Росссии дают шанс уйти с Донбасса: что стоит за новым заявлением Фокина
Росссии дают шанс уйти с Донбасса: что стоит за новым заявлением Фокина
Умер известный украинский богатырь
Умер известный украинский богатырь
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"Решил попробовать что-то новое": Алина Гросу развелась с мужем

Итоги 21 сентября: нардепа Юрченко арестовали, заявление Фокина по Донбассу

Итоги 21 сентября: нардепа Юрченко арестовали, заявление Фокина по Донбассу
Обновлено 22:40 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Коронавирус за сутки убил 26 украинцев. Росссии дают шанс уйти с Донбасса: что стоит за новым заявлением Фокина. Людям нечем дышать: один из районов Киева затянуло смогом.

Коронавирус за сутки убил 26 украинцев: статистика на 21 сентября

скорая помощь

За сутки 21 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 2675 человек, умерли от осложнений 26 больных, выздоровели 672 человека.

21 сентября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование.

Скандального нардепа Юрченко арестовали

Александр Юрченко

Нардепа Юрченко арестовали с правом внесения залога в размере 3 миллионов гривен.

Людям нечем дышать: один из районов Киева затянуло смогом

смог в Киеве

В некоторых районах Киева наблюдается значительное задымление из-за пожара на свалке в Дарницком районе, который перекинулся на торфяники.

Росссии дают шанс уйти с Донбасса: что стоит за новым заявлением Фокина

Витольд Фокин

Заместитель представителя украинской стороны в ТКГ Витольд Фокин в понедельник, 21 сентября, заявил о возможности формирования на оккупированных территориях Донбасса международного правительства на переходный период.

В работе Telegram произошел масштабный сбой: "зацепило" и Украину

Телеграм

Сегодня 21 сентября произошел масштабный сбой в работе Telegram, большое количество пользователей не смогли воспользоватся программой во втором часу дня. 

"Эмми-2020": кто получил призовые статуэтки

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Украина, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19, Витольд Фокин, Александр Юрченко.

Автор:

Телеграф
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