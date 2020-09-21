Итоги 21 сентября: нардепа Юрченко арестовали, заявление Фокина по Донбассу

Коронавирус за сутки убил 26 украинцев. Росссии дают шанс уйти с Донбасса: что стоит за новым заявлением Фокина. Людям нечем дышать: один из районов Киева затянуло смогом.

Коронавирус за сутки убил 26 украинцев: статистика на 21 сентября

За сутки 21 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 2675 человек, умерли от осложнений 26 больных, выздоровели 672 человека.

21 сентября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование.

Скандального нардепа Юрченко арестовали

Нардепа Юрченко арестовали с правом внесения залога в размере 3 миллионов гривен.

Людям нечем дышать: один из районов Киева затянуло смогом

В некоторых районах Киева наблюдается значительное задымление из-за пожара на свалке в Дарницком районе, который перекинулся на торфяники.

Росссии дают шанс уйти с Донбасса: что стоит за новым заявлением Фокина

Заместитель представителя украинской стороны в ТКГ Витольд Фокин в понедельник, 21 сентября, заявил о возможности формирования на оккупированных территориях Донбасса международного правительства на переходный период.

В работе Telegram произошел масштабный сбой: "зацепило" и Украину

Сегодня 21 сентября произошел масштабный сбой в работе Telegram, большое количество пользователей не смогли воспользоватся программой во втором часу дня.

"Эмми-2020": кто получил призовые статуэтки

В ночь на 21 сентября в Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония вручения "Эмми".

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Новой женой известного украинского хореографа Григория Чапкиса стала ровесница его внучки.

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Украинская актриса и певица Анна Тринчер поделилась своим секретом похудения.

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Звезда нашумевшего в "нулевых" фильма "Брат 2" Ирина Салтыкова стала приглашенной звездой на праздновании дня города Горловки, за что поплатилась насмешками.

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Алина Гросу призналась, что после громкой свадьбы с московским бизнесменом Александром Комковым летом 2019-го года, пара рассталась.

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Английский Лидс активно ищет усиление в Италии.

Умер известный украинский богатырь

Дважды чемпион мира Николай Мельников умер от осложнений болезни.