Итоги 22 сентября: Прогноз ВОЗ, новые правила "красной зоны" и заявление Путина

Для регионов "красной зоны" ввели новые ограничения. ВОЗ озвучила неутешительные данные о ходе пандемии COVID-19. Известный российский актер погиб в ДТП. Такими были главные новости Украины и мира во вторник, 22 сентября.

Коронавирус победили почти 80 тысяч украинцев, но количество новых заболевших растет

По состоянию на утро 22 сентября в Украине зафиксировали 181 тыс 237 случаев коронавируса. За 21 сентября зафиксировали еще 2 884 новых случая коронавируса. За сутки 59 человек скончались, а общее количество жертв составило 3 642.

Выздоровели 1 717 пациентов в то время как в общем их число составило 79 901.

Для регионов "красной зоны" ввели новые ограничения

В Украине изменили правила ограничений для территорий, которые находятся в "красной зоне" и представляют высокий уровень эпидемической опасности по распространению коронавируса.

ВОЗ озвучила неутешительные данные о ходе пандемии COVID-19

По данным всемирной организации здравоохранения, за прошедшую неделю в мире выявили почти 2 млн новых случаев заражения на коронавируса, что составляет на шесть процентов больше, чем неделей ранее.

В ВОЗ также отметили, что речь идет о самом наибольшем количетве случаев COVID-19 за неделю с самого начала пандемии.

Украина может дать воду с материка в Крым: что для этого должна сделать Россия

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды в аннексированный Крым можно лишь в том случае, если Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины и при этом признает себя страной-оккупантом.

В Украине пытаются заблокировать "ВКонтакте": как борются с запрещенной соцсетью

Украинские специалисты по кибербезопасности вместе с международными коллегами разрабатывают меры по блокированию "ВКонтакте" на территории Украины. Также в СНБО добавили, что активизация соцсетей РФ в Украине накануте выборов может представлять существенную угрозу нацбезопасности.

Путин назвал Навального "баламутом" и сказал Макрону, что тот сам мог отравиться "новичком"

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвал Алексея Навального симулянтом и нарушителем законов. Путин не исключил, что Навальный мог принять яд сам.

Известный российский актер погиб в страшной аварии

Известный российский актер театра и кино Дмитрий Жулин погиб в результате автомобильной аварии во Владимирской области.

Убийца Джона Леннона обратился к родным артиста

Марк Чепмен, убивший основателя и участника группы The Beatles, попросил прощения у родных музыканта и объяснил свой поступок.

Оззи Осборн представил клип на трек "Crazy Train"

Новой видеоработой Оззи Осборн отмечает 40-ю годовщину своего сольного дебютного альбома - Blizzard of Ozz, в который и входит трек Crazy Train. Клип показывает беззаботное выступление мультипликационное певца, куртки с кисточками, кучу летучих мышей, и группу Оззи.

Названа причина ухода Кравца из Динамо

Украинский нападающий Артем Кравец хочет получать регулярную игровую практику в клубе, а главный тренер Динамо Мирча Луческу не видел в игроке основного форварда команды.

Прима и Пидгрушная выиграли спринт на чемпионате Украины по летнему биатлону

Во вторник состоялись две гонки - мужской и женский спринт. Представители основной команды сборной Украины показали свои доминирующие позиции на Летнем чемпионате Украины.

Костюк стартовала в квалификации Ролан Гаррос с победы

Украинская теннисистка Марта Костюк (№119 WTA) сумела пробиться в полуфинальный раунд квалификации Ролан Гаррос-2020.

Тампа сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли (Видео)

В канадском Эдмонтоне на нейтральной арене "Роджерс Плэйс" состоялся второй поединок финальной серии плей-офф НХЛ между Тампа-Бэй Лайтнинг и Даллас Старз.