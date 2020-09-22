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Вторник, 22.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Итоги 22 сентября: Прогноз ВОЗ, новые правила "красной зоны" и заявление Путина
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Итоги 22 сентября: Прогноз ВОЗ, новые правила "красной зоны" и заявление Путина

Итоги 22 сентября: Прогноз ВОЗ, новые правила "красной зоны" и заявление Путина
Обновлено 21:19 Сегодня Телеграф
Для регионов "красной зоны" ввели новые ограничения. ВОЗ озвучила неутешительные данные о ходе пандемии COVID-19. Известный российский актер погиб в ДТП. Такими были главные новости Украины и мира во вторник, 22 сентября.

Коронавирус победили почти 80 тысяч украинцев, но количество новых заболевших растет

По состоянию на утро 22 сентября в Украине зафиксировали 181 тыс 237 случаев коронавируса. За 21 сентября зафиксировали еще 2 884 новых случая коронавируса. За сутки 59 человек скончались, а общее количество жертв составило 3 642.

Выздоровели 1 717 пациентов в то время как в общем их число составило 79 901.

Для регионов "красной зоны" ввели новые ограничения

В Украине изменили правила ограничений для территорий, которые находятся в "красной зоне" и представляют высокий уровень эпидемической опасности по распространению коронавируса.

ВОЗ озвучила неутешительные данные о ходе пандемии COVID-19

По данным всемирной организации здравоохранения, за прошедшую неделю в мире выявили почти 2 млн новых случаев заражения на коронавируса, что составляет на шесть процентов больше, чем неделей ранее.

В ВОЗ также отметили, что речь идет о самом наибольшем количетве случаев COVID-19 за неделю с самого начала пандемии.

Украина может дать воду с материка в Крым: что для этого должна сделать Россия

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды в аннексированный Крым можно лишь в том случае, если Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины и при этом признает себя страной-оккупантом.

В Украине пытаются заблокировать "ВКонтакте": как борются с запрещенной соцсетью

Украинские специалисты по кибербезопасности вместе с международными коллегами разрабатывают меры по блокированию "ВКонтакте" на территории Украины.  Также в СНБО добавили, что активизация соцсетей РФ в Украине накануте выборов может представлять существенную угрозу нацбезопасности.

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Владимир Путин, ВОЗ, Коронавирус, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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