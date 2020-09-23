Скачать
Среда, 23.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 23 сентября: инаугурация Лукашенко и первое в мире лекарство от COVID-19
Итоги 23 сентября: инаугурация Лукашенко и первое в мире лекарство от COVID-19
Против протестующих в центре Минска применили водометы (Видео)
Против протестующих в центре Минска применили водометы (Видео)
Гент - Динамо: онлайн-трансляция матча
Гент - Динамо: онлайн-трансляция матча
Создатель нашумевшего сериала "Чернобыль" от HBO впервые побывал в зоне отчуждения
Режиссер сериала "Чернобыль" от HBO впервые побывал в зоне отчуждения

Итоги 23 сентября: инаугурация Лукашенко и первое в мире лекарство от COVID-19

Итоги 23 сентября: инаугурация Лукашенко и первое в мире лекарство от COVID-19
Обновлено 22:25 Сегодня Телеграф
Лукашенко провел тайную инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси. В Польше создали первое в мире эффективное лекарство против коронавируса СOVID-19. УЕФА назвала имена трех претендентов на звание лучшего игрока. Создатель "Чернобыля" от HBO впервые побывал в зоне отчуждения и другие события дня.

Инаугурация Лукашенко

Александр Лукашенко в тайне от своих граждан устроил инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси.

Большинство европейских дипломатов тут же отреагировали на случившееся. Они обвиняют Лукашенко в нелегитимности и нарушении свободы честных выборов.

В Минске начал собираться новый протест. Вдоль проспекта Независимости стартовала прогулка в коронах. Так белорусские женщины отреагировали на новость о инаугурации Александра Лукашенко.

В столице Беларуси возобновились жесткие задержания с применением водометов.

Лекарство от коронавируса 

В польском Люблине создали первое в мире эффективное лекарство против коронавируса СOVID-19.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды 23 сентября в Украине зарегистрировали 3497 новых случаев коронавируса

Новая система оценивания

В Министерстве образования и науки рассказали, что во время карантина школы могут перейти на скорректированную систему оценивания.

План Кремля 

Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей рассказал, что президент России Владимир Путин намеревался давлением на восточной границе Украины вынудить ее к вхождению в союз с Беларусью.

Игрок года УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена трех претендентов на звание лучшего игрока сезона 2020/21. 

Fair play года

Испанский триатлонист проявил спортивное фэйр-плей, уступив место на пьедестале.

Феерический Ярмоленко

Команда украинского вингера Андрея Ярмоленко забила 5 голов Халл Сити в рамках 1/16 финала Кубка Англии. В ответ гости забили лишь гол престижа.

Усик - Чисора

Промоутерская компания Matchroom Boxing анонсировала проведение долгожданного боя между украинским супертяжем Александром Усиком и британским боксером хэвивейта Дереком Чисорой.

Первая встреча

В минувшие выходные в Киев, по приглашению кинофестиваля "Молодость", приехал Юхан Ренк - режиссер сериала "Чернобыль".

Известный режиссер погулял столицей Украины и, воспользовавшись случаем посетил зону отчуждения - города Чернобыль и Припять. Для Юхана это первое знакомство с городом. 

Первая женщина-дирижер

Директор Байройтского фестиваля, правнучка композитора Рихарда Вагнера, Катарина Вагнер официально огласила, что в следующем году(2021) премьеру фестиваля впервые возглавит женщина - Оксана Лынив. Главная диригентка Оперы в Граце будет  дирижировать новой постановкой "Летучего голландца".

Вдохновляющие истории

 

Известная певица Леди Гага выпустила книгу о ментальном здоровье, которую написала вместе со своей мамой. 

Когда ждать iPhone 12

Официальной даты мероприятия пока нет, но как сообщают инсайдеры презентация новой линейки смартфонов в пройдёт 13 октября 2020 года.  А сделать предзаказ новинки можно будет уже с 16 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин хочет включить Украину в союз с Беларусью: раскрыт новый план Кремля
02 45-летнюю Могилевскую раскритиковали за внешний вид, но певица нашла чем ответить (фото)
03 В Москве рассказали, кто входит в ближайшее окружение Путина и кто на самом деле управляет Россией
04 Юрий Дудь может занять место Путина: в Москве сделали сенсационное заявление
05 Днище украинского правосудия: подозреваемой в сепаратизме Неле Штепе дали шанс снова стать мэром Славянска
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина еще не определилась: Европа не признает легитимность Лукашенко после тайной инаугурации
Европа не признает легитимность Лукашенко
Минобороны Великобритании оскандалилось сообщением об учениях десантников в Украине
Минобороны Британии оскандалилось сообщением об учениях десантников в Украине
Почему не ночью? В сети откровенно высмеяли секретную инаугурацию Лукашенко
Почему не ночью? В сети откровенно высмеяли секретную инаугурацию Лукашенко
Украинка станет первой женщиной-дирижером престижного фестиваля
Украинка станет первой женщиной-дирижером престижного фестиваля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь