Итоги 23 сентября: инаугурация Лукашенко и первое в мире лекарство от COVID-19

Лукашенко провел тайную инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси. В Польше создали первое в мире эффективное лекарство против коронавируса СOVID-19. УЕФА назвала имена трех претендентов на звание лучшего игрока. Создатель "Чернобыля" от HBO впервые побывал в зоне отчуждения и другие события дня.

Инаугурация Лукашенко

Александр Лукашенко в тайне от своих граждан устроил инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси.

Большинство европейских дипломатов тут же отреагировали на случившееся. Они обвиняют Лукашенко в нелегитимности и нарушении свободы честных выборов.

В Минске начал собираться новый протест. Вдоль проспекта Независимости стартовала прогулка в коронах. Так белорусские женщины отреагировали на новость о инаугурации Александра Лукашенко.

В столице Беларуси возобновились жесткие задержания с применением водометов.

Лекарство от коронавируса

В польском Люблине создали первое в мире эффективное лекарство против коронавируса СOVID-19.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды 23 сентября в Украине зарегистрировали 3497 новых случаев коронавируса.

Новая система оценивания

В Министерстве образования и науки рассказали, что во время карантина школы могут перейти на скорректированную систему оценивания.

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Испанский триатлонист проявил спортивное фэйр-плей, уступив место на пьедестале.

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В минувшие выходные в Киев, по приглашению кинофестиваля "Молодость", приехал Юхан Ренк - режиссер сериала "Чернобыль".