Итоги 23 сентября: инаугурация Лукашенко и первое в мире лекарство от COVID-19

Инаугурация Лукашенко
Александр Лукашенко в тайне от своих граждан устроил инаугурацию и вступил в должность президента Беларуси.
Большинство европейских дипломатов тут же отреагировали на случившееся. Они обвиняют Лукашенко в нелегитимности и нарушении свободы честных выборов.
В Минске начал собираться новый протест. Вдоль проспекта Независимости стартовала прогулка в коронах. Так белорусские женщины отреагировали на новость о инаугурации Александра Лукашенко.
В столице Беларуси возобновились жесткие задержания с применением водометов.
Лекарство от коронавируса
В польском Люблине создали первое в мире эффективное лекарство против коронавируса СOVID-19.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро среды 23 сентября в Украине зарегистрировали 3497 новых случаев коронавируса.
Новая система оценивания
В Министерстве образования и науки рассказали, что во время карантина школы могут перейти на скорректированную систему оценивания.
План Кремля
Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей рассказал, что президент России Владимир Путин намеревался давлением на восточной границе Украины вынудить ее к вхождению в союз с Беларусью.
Игрок года УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена трех претендентов на звание лучшего игрока сезона 2020/21.
Fair play года
Испанский триатлонист проявил спортивное фэйр-плей, уступив место на пьедестале.
Феерический Ярмоленко
Команда украинского вингера Андрея Ярмоленко забила 5 голов Халл Сити в рамках 1/16 финала Кубка Англии. В ответ гости забили лишь гол престижа.
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Когда ждать iPhone 12
Официальной даты мероприятия пока нет, но как сообщают инсайдеры презентация новой линейки смартфонов в пройдёт 13 октября 2020 года. А сделать предзаказ новинки можно будет уже с 16 октября.