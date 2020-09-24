Нобелевская премия мира для Путина и новое карантинное зонирование в Украине: итоги дня 24 сентября

В Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев коронавируса. В Украине обновили карантинные зоны.

В Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев коронавируса: за сутки умерли 52 человека

Коронавирус продолжает распространяться по Украине. Уже зафиксировано более 188 тысяч случаев COVID-19.

Киев стал «желтым»: в Украине обновили карантинные зоны

Сегодня в Украине прошло внеочередное заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам которого в Украине изменилось карантинное зонирование. Об этом сообщил Олег Немчинов в Телеграм.

Зеленский в последний момент отменил визит к Лукашенко

Владимир Зеленский отменил визит в Беларусь, который планировался на октябрь, посол Беларуси в Украине Игорь Сокол рассказал об этом. Подтверждение данного заявления озвучила пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

Путин превращает себя в клоуна: в сети обсуждают выдвижение президента РФ на Нобелевскую премию мира

Сегодня президента РФ Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира, что произвело волну обсуждений и шуток в сети. Об этом сообщили пользователи Твиттера.

Ибрагимович заболел коронавирусом - Милану сегодня играть в Лиге Европы

Одиозный шведский форвард Златан Ибрагимович подхватил COVID-19.

Барселона трогательно попрощалась с Суаресом, показав все трофеи уругвайца в клубе (Фото, Видео)

Луис Суарес вскоре вернется на Камп Ноу, но уже в качестве соперника Барселоны.

Луческу побил достижение Лобановского в еврокубках

Мирча Луческу продолжает творить историю украинского футболиста.

В Киеве выбрали новую "Миссис Украину": кто получил корону победительницы

В Киеве прогремел конкурс красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International-2020 ("Миссис Украина"), в ходе которого выбрали представительницу от Украины на международном конкурсе в Америке уже в июле следующего года.

Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями: трогательные фото

Супермодель Джиджи Хадид и экс-участник британской поп-группы One Direction, певец Зейн Малик стали родителями первенца.

Лидер Radiohead Том Йорк женился на итальянской актрисе: свадебные фото

Лидер британской группы Radiohead Том Йорк связал себя узами брака с 36-летней итальянской актрисой Даяной Рончионе.

Тело нашли на дне бассейна: умерла дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя"

В семье Владимира Конкина произошла страшная трагедия: погибла его 32-летняя дочь. Девушка утонула в бассейне.

Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз и показала фото малышки

Известная украинская исполнительница Светлана Тарабарова родила во второй раз и показала трогательное фото малышки.