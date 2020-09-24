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Четверг, 24.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Нобелевская премия мира для Путина и новое карантинное зонирование в Украине: итоги дня 24 сентября
Нобелевская премия мира для Путина и новое карантинное зонирование в Украине: итоги дня 24 сентября
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Лукашенко на литовском ТВ назвали "незаконным президентом" (фото)
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Бавария - Севилья: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины
Копия папочки: Светлана Тарабарова показала лицо новорожденной дочери
Копия папочки: Светлана Тарабарова показала лицо новорожденной дочери

Нобелевская премия мира для Путина и новое карантинное зонирование в Украине: итоги дня 24 сентября

Нобелевская премия мира для Путина и новое карантинное зонирование в Украине: итоги дня 24 сентября
22:20 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
В Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев коронавируса. В Украине обновили карантинные зоны.

В Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев коронавируса: за сутки умерли 52 человека

дезинфекция автомобиля

Коронавирус продолжает распространяться по Украине. Уже зафиксировано более 188 тысяч случаев COVID-19.

Киев стал «желтым»: в Украине обновили карантинные зоны

люди в защитных костюмах

Сегодня в Украине прошло внеочередное заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам которого в Украине изменилось карантинное зонирование. Об этом сообщил Олег Немчинов в Телеграм.

Зеленский в последний момент отменил визит к Лукашенко

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский отменил визит в Беларусь, который планировался на октябрь, посол Беларуси в Украине Игорь Сокол рассказал об этом. Подтверждение данного заявления озвучила пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

Путин превращает себя в клоуна: в сети обсуждают выдвижение президента РФ на Нобелевскую премию мира

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Сегодня президента РФ Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира, что произвело волну обсуждений и шуток в сети. Об этом сообщили пользователи Твиттера.

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Все по теме:

Украина, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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