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Воскресенье, 11.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
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Итоги 11 октября: новый план Украины по COVID-19, жесткий разгон протеста в Минске и ситуация в Карабахе

Итоги 11 октября: новый план Украины по COVID-19, жесткий разгон протеста в Минске и ситуация в Карабахе
Обновлено 21:14 Сегодня Телеграф
В Украине утвердили новый план по борьбе с коронавирусом. В Минске прошли жесткие задержания во время протестов. Новый виток насилия в Карабахе.

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На утро, 11 октября, коронавирус в Украине обнаружили еще у 4 768 человек, зафиксировано 85 летальных случаев, 937 пациентов выздоровели.

Во время совещания у Зеленского утверждены конкретные шаги по ответу Украины на пандемию

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25 октября по всей Украине и, в частности, на Донбассе состоятся выборы в районные советы, но есть некие отличия.

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Американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян", светская львица и фотомодель Ким Кардашьян вспомнила о собственных корнях и пожертвовала 1 миллион долларов Нагорному Карабаху.

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Все по теме:

Беларусь, Азербайджан, Армения, Карабах, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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