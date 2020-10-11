Итоги 11 октября: новый план Украины по COVID-19, жесткий разгон протеста в Минске и ситуация в Карабахе

В Украине от коронавируса умерло уже почти 5 тысяч человек
На утро, 11 октября, коронавирус в Украине обнаружили еще у 4 768 человек, зафиксировано 85 летальных случаев, 937 пациентов выздоровели.
Во время совещания у Зеленского утверждены конкретные шаги по ответу Украины на пандемию.
ЦИК определила, по какому принципу будет проходить избирательный процесс на Донбассе.
25 октября по всей Украине и, в частности, на Донбассе состоятся выборы в районные советы, но есть некие отличия.
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике не утихают боевые действия.
Минобороны Азербайджана обвиняет Армению в обстреле города Гянджа.
Армения показала новые кадры отражения атаки азербайджанских войск.
Украинский военный обозреватель Алексей Арестович поделился прогнозами относительно дальнейшего развития хода войны за Нагорный Карабах.
Силовики избили демонстрантов в Минске
Воскресная акция протеста в Минске сопровождалась массовыми задержаниями и применением силы со стороны ОМОНовцев.
Хоакин Бакли вошел в историю ММА, исполнив невероятный удар в бою.
В предварительном карде турнира UFC Fight Island 5, что проходил на "Бойцовском острове" в ОАЭ, состоялся один из самых зрелищных нокаутов в истории промоушена.
Хэмилтон после схода Боттаса выиграл Гран-при Айфеля
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля-2020, но гонку для Mercedes назвать успешной нельзя из-за схода второго пилота.
Надаль разгромил Джоковича на пути к 13-му титулу на Ролан Гаррос
Первая ракетка мира Новак Джокович не сумел справиться с натиском второго номера ATP Рафаэля Надаля и был разгромлен в финале Ролан-Гаррос-2020.
Nokia представила два новых кнопочных телефона
Компания HMD Global без лишнего шума анонсировала в Китае два новых телефона под брендом Nokia: Nokia 215 4G и Nokia 225 4G.
Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху
Американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян", светская львица и фотомодель Ким Кардашьян вспомнила о собственных корнях и пожертвовала 1 миллион долларов Нагорному Карабаху.