Скачать
Понедельник, 19.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 19 октября: повышение зарплат для учителей, прорыв Азербайджана в Карабахе
Итоги 19 октября: повышение зарплат для учителей, прорыв Азербайджана в Карабахе
35 тысяч новых случаев в сутки: в Минздраве озвучили прогноз развития эпидемии коронавируса
35 тысяч новых случаев в сутки: в Минздраве озвучили прогноз развития эпидемии коронавируса
Вакцинация во время пандемии COVID-19: медики дали ответ на главные вопросы
Вакцинация во время пандемии COVID-19: медики дали ответ на главные вопросы
Ученый предупредил о падении на Землю астероида и рассказал, когда этого ожидать
Ученый предупредил о падении на Землю астероида и рассказал, когда этого ожидать

Итоги 19 октября: повышение зарплат для учителей, прорыв Азербайджана в Карабахе

Итоги 19 октября: повышение зарплат для учителей, прорыв Азербайджана в Карабахе
Обновлено 22:55 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Коронавирусом в Украине заболели уже 300 тысяч человек. Учителям обещают дважды повысить зарплату в 2021 году. Азербайджан захватил еще 13 сел: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе и как соблюдается перемирие.

Коронавирусом в Украине заболели уже 300 тысяч человек

пробирка

За прошедшие сутки коронавирус унес жизнь 66 человек, а выздоровлео 1112 украинцев.

В ЦОЗ дали прогноз на увеличение количества случаев заражения коронавирусом.

Медведчук назвал опрос Зеленского "дешевым пиар-ходом" и обвинил его в манипулировании мнением общества

Виктор Медведчук

Планы президента Украины Владимира Зеленского провести так называемый всенародный опрос населения в день выборов является попыткой манипулировать общественным мнением, которая уже подверглась резкой критике участников политического процесса, юристов и экспертов.

Учителям обещают дважды повысить зарплату в 2021 году: названы суммы

гривны

В Министерстве образования и науки рассказали, как учителям будут повышать заработную плату.

Азербайджан захватил еще 13 сел: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе и как соблюдается перемирие

Карабах

Перемирие в гуманитарных целях между Баку и Ереваном продержалось недолго. Стороны снова обвиняют друг друга в нарушении договоренностей, а Азербайджан заявляет о захвате еще 13 населенных пунктов.

В Ереване 19 октября прошел митинг за признание независимости Карабаха.

Военный эксперт проанализировал ситуацию в Карабахе.

Обидчик Ломаченко получил серьезный вызов от чемпиона мира

Теофимо Лопес и Девид Хейни

После победы над Ломаченко, абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес получил вызов от Девида Хейни.

После танца с Кухар Фреймут едва не покинула "Танці з зірками": кто ушел с паркета в 8 эфире

Танцы со звездами

Восьмой выпуск талант-шоу "Танцы со звездами-2020" вышел в прямой эфир в воскресенье 18 октября на телеканале "1+1".

Alyona Alyona запустила собственный рэп-лейбл

Alyona Alyona

Известная украинская реперша создала собственный лейбл ENKO вместе со своим другом саунд-продюсером и менеджером Иваном Клименко.

Отец Витаса Владас Грачев умер в Одессе: певец не приедет на похороны

Витас

17 октября в Одессе умер 72-летний отец эстрадного певца Витаса - Владас Грачев.

Коронавирус нарушил планы: Меган Маркл и принц Гарри не будут праздновать Рождество с королевской семьей

Меган Маркл и принц Гарри

Герцог и герцогиня Сассекские не будут проводить Рождество вместе с другими членами королевской семьи, а проведут праздник в своем новом доме в Калифорнии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Карабах, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ненавидят "ЛНР" и боятся возвращения Украины: Зеленскому указали на важный момент с настроениями жителей ОРДЛО
02 Путину сейчас не до этого: в Украине оценили вероятность захвата Херсонской области российскими военными
03 Неадекватные девушки бегали голыми в поезде Киев-Львов: видео попало в сеть
04 "Голая большая девочка": Эшли Грэм разделась перед зеркалом
05 Нурмагомедов вбил голову соперника в канвас: жестокий нокаут в бою UFC (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отсидевший за убийство экс-нардеп Лозинский идет на местные выборы
Отсидевший за убийство экс-нардеп Лозинский идет на местные выборы
Ветер сносил все на своем пути: на Анталию обрушился ураган, есть жертва (видео)
Ветер сносил все на своем пути: на Анталию обрушился ураган, есть жертва (видео)
В Умани с ножом напали на 17-летнего хасида: подозреваемые попали на видео
В Умани с ножом напали на 17-летнего хасида: подозреваемые попали на видео
Поломка iPhone 12: сколько будет стоит замена экрана на смартфоне
Поломка iPhone 12: сколько будет стоит замена экрана на смартфоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь