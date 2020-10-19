Итоги 19 октября: повышение зарплат для учителей, прорыв Азербайджана в Карабахе

Коронавирусом в Украине заболели уже 300 тысяч человек. Учителям обещают дважды повысить зарплату в 2021 году. Азербайджан захватил еще 13 сел: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе и как соблюдается перемирие.

Коронавирусом в Украине заболели уже 300 тысяч человек

За прошедшие сутки коронавирус унес жизнь 66 человек, а выздоровлео 1112 украинцев.

В ЦОЗ дали прогноз на увеличение количества случаев заражения коронавирусом.

Медведчук назвал опрос Зеленского "дешевым пиар-ходом" и обвинил его в манипулировании мнением общества

Планы президента Украины Владимира Зеленского провести так называемый всенародный опрос населения в день выборов является попыткой манипулировать общественным мнением, которая уже подверглась резкой критике участников политического процесса, юристов и экспертов.

Учителям обещают дважды повысить зарплату в 2021 году: названы суммы

В Министерстве образования и науки рассказали, как учителям будут повышать заработную плату.

Азербайджан захватил еще 13 сел: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе и как соблюдается перемирие

Перемирие в гуманитарных целях между Баку и Ереваном продержалось недолго. Стороны снова обвиняют друг друга в нарушении договоренностей, а Азербайджан заявляет о захвате еще 13 населенных пунктов.

В Ереване 19 октября прошел митинг за признание независимости Карабаха.

Военный эксперт проанализировал ситуацию в Карабахе.

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После победы над Ломаченко, абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес получил вызов от Девида Хейни.

После танца с Кухар Фреймут едва не покинула "Танці з зірками": кто ушел с паркета в 8 эфире

Восьмой выпуск талант-шоу "Танцы со звездами-2020" вышел в прямой эфир в воскресенье 18 октября на телеканале "1+1".

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Известная украинская реперша создала собственный лейбл ENKO вместе со своим другом саунд-продюсером и менеджером Иваном Клименко.

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Коронавирус нарушил планы: Меган Маркл и принц Гарри не будут праздновать Рождество с королевской семьей

Герцог и герцогиня Сассекские не будут проводить Рождество вместе с другими членами королевской семьи, а проведут праздник в своем новом доме в Калифорнии.