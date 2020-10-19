Итоги 19 октября: повышение зарплат для учителей, прорыв Азербайджана в Карабахе

Коронавирусом в Украине заболели уже 300 тысяч человек
За прошедшие сутки коронавирус унес жизнь 66 человек, а выздоровлео 1112 украинцев.
В ЦОЗ дали прогноз на увеличение количества случаев заражения коронавирусом.
Медведчук назвал опрос Зеленского "дешевым пиар-ходом" и обвинил его в манипулировании мнением общества
Планы президента Украины Владимира Зеленского провести так называемый всенародный опрос населения в день выборов является попыткой манипулировать общественным мнением, которая уже подверглась резкой критике участников политического процесса, юристов и экспертов.
Учителям обещают дважды повысить зарплату в 2021 году: названы суммы
В Министерстве образования и науки рассказали, как учителям будут повышать заработную плату.
Азербайджан захватил еще 13 сел: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе и как соблюдается перемирие
Перемирие в гуманитарных целях между Баку и Ереваном продержалось недолго. Стороны снова обвиняют друг друга в нарушении договоренностей, а Азербайджан заявляет о захвате еще 13 населенных пунктов.
В Ереване 19 октября прошел митинг за признание независимости Карабаха.
Военный эксперт проанализировал ситуацию в Карабахе.
Обидчик Ломаченко получил серьезный вызов от чемпиона мира
После победы над Ломаченко, абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес получил вызов от Девида Хейни.
После танца с Кухар Фреймут едва не покинула "Танці з зірками": кто ушел с паркета в 8 эфире
Восьмой выпуск талант-шоу "Танцы со звездами-2020" вышел в прямой эфир в воскресенье 18 октября на телеканале "1+1".
Alyona Alyona запустила собственный рэп-лейбл
Известная украинская реперша создала собственный лейбл ENKO вместе со своим другом саунд-продюсером и менеджером Иваном Клименко.
Отец Витаса Владас Грачев умер в Одессе: певец не приедет на похороны
17 октября в Одессе умер 72-летний отец эстрадного певца Витаса - Владас Грачев.
Коронавирус нарушил планы: Меган Маркл и принц Гарри не будут праздновать Рождество с королевской семьей
Герцог и герцогиня Сассекские не будут проводить Рождество вместе с другими членами королевской семьи, а проведут праздник в своем новом доме в Калифорнии.