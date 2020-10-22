Итоги 22 октября: интервью Зеленского, антирекорды COVID-19 в Украине и успех Азербайджана в Карабахе

COVID-19 обновил два антирекорда в Украине
В Украине по состоянию на 22 октября лабораторно подтверждено 322 879 случаев COVID-19, из них за сутки - 7 053.
Зеленский дал большое интервью украинским телеканалам
Президент Украины успокоил граждан своим разъяснением по поводу карантина.
Президент объяснил слова Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет в Украине не будет пенсий.
Президент рассказал о причинах проведения опроса 25 октября.
Ситуация в Нагорном Карабахе
Граница с Ираном находится под полным контролем азербайджанской армии.
Военные силы Азербайджана заняли стратегически важный поселок Агбенд и Коллукишлак, появилось видео с места событий.
Журналист Юрий Бутусов проанализировал ситуацию в Карабахе.
Кого пустят на Матч "Шахтер" - "Интер" на стадионе "Олимпийском" в Киеве
Шахтер и Интер проведут матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов в Киеве в присутствии зрителей.
Ломаченко извинился перед болельщиками и попросил реванша у Лопеса
В сети появились кадры, снятые сразу же после проигрыша Ломаченко в бою с Лопесом, на которых Василий дает свой первый комментарий о причинах поражения.
Рейтинг FIFA октябрь 2020 - на какой позиции сборная Украины
Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинги сборных по итогам матчей национальных команд в октябре.
Суд изменил приговор Михаилу Ефремову за смертельное ДТП
22 октября, состоялось рассмотрение жалобы на приговор Михаилу Ефремову.
Редактор Vogue подала на развод
70-летняя Анна Винтур рассталась со своим 74-летним супругом - миллионером Шелби Брайаном после 16 лет брака.
Франшиза "Форсажа" закончится на одиннадцатом фильме
Студия Universal подтвердила, что франшиза "Форсаж" завершится после выхода одиннадцатого фильма.