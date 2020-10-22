Итоги 22 октября: интервью Зеленского, антирекорды COVID-19 в Украине и успех Азербайджана в Карабахе

COVID-19 обновил два антирекорда в Украине. Зеленский оценил возможность введения нового жесткого карантина

COVID-19 обновил два антирекорда в Украине

В Украине по состоянию на 22 октября лабораторно подтверждено 322 879 случаев COVID-19, из них за сутки - 7 053.

Зеленский дал большое интервью украинским телеканалам

Президент Украины успокоил граждан своим разъяснением по поводу карантина.

Президент объяснил слова Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет в Украине не будет пенсий.

Президент рассказал о причинах проведения опроса 25 октября.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Граница с Ираном находится под полным контролем азербайджанской армии.

Военные силы Азербайджана заняли стратегически важный поселок Агбенд и Коллукишлак, появилось видео с места событий.

Журналист Юрий Бутусов проанализировал ситуацию в Карабахе.

Кого пустят на Матч "Шахтер" - "Интер" на стадионе "Олимпийском" в Киеве

Шахтер и Интер проведут матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов в Киеве в присутствии зрителей.

Ломаченко извинился перед болельщиками и попросил реванша у Лопеса

В сети появились кадры, снятые сразу же после проигрыша Ломаченко в бою с Лопесом, на которых Василий дает свой первый комментарий о причинах поражения.

Рейтинг FIFA октябрь 2020 - на какой позиции сборная Украины

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинги сборных по итогам матчей национальных команд в октябре.

Суд изменил приговор Михаилу Ефремову за смертельное ДТП

22 октября, состоялось рассмотрение жалобы на приговор Михаилу Ефремову.

Редактор Vogue подала на развод

70-летняя Анна Винтур рассталась со своим 74-летним супругом - миллионером Шелби Брайаном после 16 лет брака.

Франшиза "Форсажа" закончится на одиннадцатом фильме

Студия Universal подтвердила, что франшиза "Форсаж" завершится после выхода одиннадцатого фильма.