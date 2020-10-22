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Четверг, 22.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 22 октября: интервью Зеленского, антирекорды COVID-19 в Украине и успех Азербайджана в Карабахе
Итоги 22 октября: интервью Зеленского, антирекорды COVID-19 в Украине и успех Азербайджана в Карабахе
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Итоги 22 октября: интервью Зеленского, антирекорды COVID-19 в Украине и успех Азербайджана в Карабахе

Итоги 22 октября: интервью Зеленского, антирекорды COVID-19 в Украине и успех Азербайджана в Карабахе
22:32 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
COVID-19 обновил два антирекорда в Украине. Зеленский оценил возможность введения нового жесткого карантина

COVID-19 обновил два антирекорда в Украине

девушка в маске

В Украине по состоянию на 22 октября лабораторно подтверждено 322 879 случаев COVID-19, из них за сутки - 7 053.

Зеленский дал большое интервью украинским телеканалам

Владимир Зеленский

Президент Украины успокоил граждан своим разъяснением по поводу карантина.

Президент объяснил слова Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет в Украине не будет пенсий.

Президент рассказал о причинах проведения опроса 25 октября.

Ситуация в Нагорном Карабахе

карабах

Граница с Ираном находится под полным контролем азербайджанской армии.

Военные силы Азербайджана заняли стратегически важный поселок Агбенд и Коллукишлак, появилось видео с места событий.

Журналист Юрий Бутусов проанализировал ситуацию в Карабахе.

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Украина, Карантин, Коронавирус, Владимир Зеленский, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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