Скачать
Пятница, 06.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Гармаш про План Кравчука по Донбассу: "Это наш ответ российскому ультиматуму"
Гармаш про План Кравчука по Донбассу: "Это наш ответ российскому ультиматуму"
Итоги 6 ноября: "болезнь" Путина, новое карантинное зонирование и смерть Жванецкого
Итоги 6 ноября: "болезнь" Путина, новое карантинное зонирование и смерть Жванецкого
На фоне скандала с Эмбер Херд: Джонни Деппа лишили роли Гриндевальда в "Фантастических тварях"
На фоне скандала с Эмбер Херд: Джонни Деппа лишили роли Гриндевальда в "Фантастических тварях"
Его уход - огромная потеря: реакция сети на смерть Михаила Жванецкого
Его уход - огромная потеря: реакция сети на смерть Михаила Жванецкого

Итоги 6 ноября: "болезнь" Путина, новое карантинное зонирование и смерть Жванецкого

Итоги 6 ноября: "болезнь" Путина, новое карантинное зонирование и смерть Жванецкого
Обновлено 21:24 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Вся территория Украины попала в "оранжевую" и "красную" зоны по распространению коронавируса. 

В то же время глава Минздрава Максим Степанов опроверг слухи о введении новой "черной зоны"

А вот тема карантина "выходного дня" все еще находится на обсуждении. 

"Болезнь" Путина

В западных СМИ появилась информация, что российский президент Владимир Путин готовится уйти в отставку из-за болезни Паркинсона

Впрочем в Кремле эту информацию опровергают

Кличко снова стал мэром Киева

КГГА обнародовала окончательные итоги выборов мэра Киева. 50% избирателей поддержали Кличко.

Умер Михаил Жванецкий

Сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет

Грета Тунберг потроллила разнервничавшегося из-за выборов Трампа

Грета Тунберг прокомментировала пост Дональда Трампа, в котором он призывает остановить подсчет голосов на выборах, его же словами.

Звезда "Безумно богатых азиатов" впервые станет отцом

Актер Генри Голдинг вскоре станет отцом. Его супруга, телеведущая Лив Ло – беременна.

Вынудила война в Карабахе

Рок-группа System Of A Down впервые за 15 лет презентовали два новых хита - Protect The Land и Genocidal Humanoidz.

Джонни Деппа лишили роли Гриндевальда в "Фантастических тварях"

Warner Bros. приняла решения убрать голливудского актера с исполнения роли Гриндевальда в третьей части фэнтези-фильма "Фантастические твари".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Виталий Кличко, Владимир Путин, Коронавирус, Михаил Жванецкий, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин серьезно болен и уйдет уже в январе 2021 года: на Западе озвучили прогноз
02 Шустер назвал Коломойского "страшным человеком"
03 Зеленский уволил глав ОГА в трех областях
04 Украинке грозит казнь на Бали: что произошло
05 Ермак пригрозил своему куму Тищенко жесткой реакцией на коррупцию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шустер назвал Коломойского &quot;страшным человеком&quot;
Шустер назвал Коломойского "страшным человеком"
В сети обсуждают слухи о скором уходе Путина: что говорят в Кремле
В сети обсуждают слухи о скором уходе Путина: что говорят в Кремле
В автомобиль вице-премьера России влетела &quot;Таврия&quot;: есть пострадавшие
В автомобиль вице-премьера России влетела "Таврия": есть пострадавшие
Без дождей, но с туманами: прогноз погоды на выходные в Украине
Без дождей, но с туманами: прогноз погоды на выходные в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь