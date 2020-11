Итоги 6 ноября: "болезнь" Путина, новое карантинное зонирование и смерть Жванецкого

Коронавирус в Украине

Вся территория Украины попала в "оранжевую" и "красную" зоны по распространению коронавируса.

В то же время глава Минздрава Максим Степанов опроверг слухи о введении новой "черной зоны".

А вот тема карантина "выходного дня" все еще находится на обсуждении.

"Болезнь" Путина

В западных СМИ появилась информация, что российский президент Владимир Путин готовится уйти в отставку из-за болезни Паркинсона.

Впрочем в Кремле эту информацию опровергают.

Кличко снова стал мэром Киева

КГГА обнародовала окончательные итоги выборов мэра Киева. 50% избирателей поддержали Кличко.

Умер Михаил Жванецкий

Сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет.

Грета Тунберг потроллила разнервничавшегося из-за выборов Трампа

Грета Тунберг прокомментировала пост Дональда Трампа, в котором он призывает остановить подсчет голосов на выборах, его же словами.

Звезда "Безумно богатых азиатов" впервые станет отцом

Актер Генри Голдинг вскоре станет отцом. Его супруга, телеведущая Лив Ло – беременна.

Вынудила война в Карабахе

Рок-группа System Of A Down впервые за 15 лет презентовали два новых хита - Protect The Land и Genocidal Humanoidz.

Джонни Деппа лишили роли Гриндевальда в "Фантастических тварях"

Warner Bros. приняла решения убрать голливудского актера с исполнения роли Гриндевальда в третьей части фэнтези-фильма "Фантастические твари".