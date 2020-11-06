Итоги 6 ноября: "болезнь" Путина, новое карантинное зонирование и смерть Жванецкого

Коронавирус в Украине
Вся территория Украины попала в "оранжевую" и "красную" зоны по распространению коронавируса.
В то же время глава Минздрава Максим Степанов опроверг слухи о введении новой "черной зоны".
А вот тема карантина "выходного дня" все еще находится на обсуждении.
"Болезнь" Путина
В западных СМИ появилась информация, что российский президент Владимир Путин готовится уйти в отставку из-за болезни Паркинсона.
Впрочем в Кремле эту информацию опровергают.
Кличко снова стал мэром Киева
КГГА обнародовала окончательные итоги выборов мэра Киева. 50% избирателей поддержали Кличко.
Умер Михаил Жванецкий
Сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет.
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Грета Тунберг прокомментировала пост Дональда Трампа, в котором он призывает остановить подсчет голосов на выборах, его же словами.
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Актер Генри Голдинг вскоре станет отцом. Его супруга, телеведущая Лив Ло – беременна.
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Рок-группа System Of A Down впервые за 15 лет презентовали два новых хита - Protect The Land и Genocidal Humanoidz.
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Warner Bros. приняла решения убрать голливудского актера с исполнения роли Гриндевальда в третьей части фэнтези-фильма "Фантастические твари".