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Понедельник, 09.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги дня 9 ноября: бойня в Воронеже, коронавирус у Зеленского и Ермака, крушение российского вертолета в Армении
Итоги дня 9 ноября: бойня в Воронеже, коронавирус у Зеленского и Ермака, крушение российского вертолета в Армении
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Байден запомнил "наезд" Зеленского на его сына, однако США увеличат поддержку Украины, - политолог
Нужно ли вакцинироваться от гриппа, если болеешь коронавирусом: врач прояснила ситуацию
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Появились фото и видео задержания виновника трагедии в военной части под Воронежем

Итоги дня 9 ноября: бойня в Воронеже, коронавирус у Зеленского и Ермака, крушение российского вертолета в Армении

Итоги дня 9 ноября: бойня в Воронеже, коронавирус у Зеленского и Ермака, крушение российского вертолета в Армении
Обновлено 21:00 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

9 ноября в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев COVID-19, из них 350 детей и 321 медицинских работников.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине введут карантин выходного дня

Коронавирус у Зеленского и Ермака

Владимир Зеленский получил положительный тест на коронавирус. Также о болезни сообщил глава ОФиса президента Андрей Ермак.

В Армении вблизи границы с Азербайджаном сбили российский вертолет

На границе Армении и Азербайджана сбили российский Ми-24. Погибло два человека.  

МИД Азербайджана назвал сбитие российского вертолета случайностью и выразил готовность выплатить компенсацию. 

Резня под Воронежом

 

Под Воронежом солдат-срочник с топором напал на людей, позже открыл огонь и сбежал.

Жертвами стали по меньшей мере три человека. Нападавшего задержали в 50 километрах от места происшествия. 

Первые испытания вакцины от COVID-19 дали невероятные результаты

Фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая фирма BioNTech объявили в понедельник, 9 ноября, что их вакцина против коронавируса более чем на 90% эффективна в предотвращении Covid-19 среди тех, у кого нет наличия предшествующего инфицирования, назвав это "великим днем для науки и человечества".

Холостяк Сергей Мельник перестал скрывать возлюбленную

Сергей Мельник закрутил роман с участницей «Танцев со звездами» 2019 - олимпийской чемпионкой Анной Ризатдиновой.

Жванецкого похоронили

В понедельник 9 ноября в Москве состоялись похороны известного сатирика Михаила Жванецкого.

На обложку книги Vogue впервые поместили украинку

Популярная украинская певица Тина Кароль стала первой украинской звездой на обложке книги известного журнала о моде Vogue.

Триумфаторами премии MTV Europe Music 2020 стала группа BTS

8 ноября состоялась церемония вручения музыкальных наград MTV Europe Music 2020. Победителей объявляли дистанционно – церемония награждения прошла в онлайн-режиме из-за пандемии.

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Все по теме:

Азербайджан, Армения, Воронеж, Коронавирус, Владимир Зеленский, Итоги дня, Андрей Ермак.

Автор:

Телеграф
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