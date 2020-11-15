Итоги дня 15 ноября: второй тур местных выборов в Украине, армяне покидают Карабах

Коронавирус в Украине

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание. За сутки в стране обнаружили свыше 10 тысяч новых случаев.

Силовики Лукашенко разгоняют протестующих

В воскресенье, 15 ноября, произошли очередные стычки между протестующими и силовиками в Беларуси.

Люди массово покидают Нагорный Карабах

В субботу, 14 ноября, Кельбаджар перешел под контроль Азербайджана. На выезде из Карабаха наблюдалась пробка.

Уходящие из Нагорного Карабаха армяне сжигают за собой дома и рубят деревья.

Российские военные развернули наблюдательные посты в Нагорном Карабахе.

В семи городах Украины прошел второй тур выборов мэра

Жители семи украинских городов в воскресенье, 15 ноября, избирали мэров.

Согласно экзитполу, Труханов побеждает на выборах мэра Одессы.

Кроуфорд брутально нокаутировал Брука

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании Top Rank Boxing.

Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом Формулы-1

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Турции-2020.

Дмитрий Хрусталев раскрыл свой диагноз

Ведущий шоу "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев появился в сети и раскрыл правду о своем диагнозе.

Никита Добрынин и Даша Квиткова похвастались покупкой дома в 20 минутах от центра Киева

Телеведущий Никита Добрынин и его жена Дарья Квиткова поделились с подписчиками радостной новостью - влюбленная парочка приобрела шикарный 4-этажный дом.

"Бумбокс" рассказали о скандале вокруг концерта во Львове

Вечером пятницы, 13 ноября, появилась информация о том, что концерт популярной рок-группы "Бумбокс" во Львове был приостановлен в связи с нарушением противоэпидемических мероприятий. Теперь же появилось разъяснения случившегося.