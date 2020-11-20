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Пятница, 20.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги дня 20 ноября: штрафы для "евробляхеров", захват заложников в Тбилиси и санкции Украины против Беларуси
Итоги дня 20 ноября: штрафы для "евробляхеров", захват заложников в Тбилиси и санкции Украины против Беларуси
Наталья Поклонская внезапно открыла правду о последствиях прихода "русского мира" в Крым (видео)
Наталья Поклонская внезапно открыла правду о последствиях прихода "русского мира" в Крым (видео)
Захват заложников в Тбилиси: появилось видео изнутри микрофинансовой организации
Захват заложников в Тбилиси: появилось видео изнутри микрофинансовой организации
Череда самоубийств из-за COVID-19 в украинских больницах: стало известно о новом случае в Киеве
Череда самоубийств из-за COVID-19 в украинских больницах: стало известно о новом случае в Киеве

Итоги дня 20 ноября: штрафы для "евробляхеров", захват заложников в Тбилиси и санкции Украины против Беларуси

Итоги дня 20 ноября: штрафы для "евробляхеров", захват заложников в Тбилиси и санкции Украины против Беларуси
21:01 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 14,5 тысяч новых случаев COVID-19

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в г. Киев и в Днепропетровской области. 

Запорожская, Сумская, Киевская, Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Житомирская, Хмельницкая, Черновицкая области и город Киев находятся в зоне неконтролируемой вспышки COVID-19.

Украинцев будут штрафовать за отсутствие маски. 

Гражданам Украины грозят штрафы за нахождение в общественных местах без маски

Водителей евроблях начали штрафовать с помощью камер автофиксации

Система автоматической фиксации нарушений ПДД теперь начала "распознавать" автомобили на иностранных номерах. 

Захват заложников в Тбилиси

В офисе одной из микрофинансовых организаций Тбилиси вооруженный мужчина взял людей в заложники

Он потребовал понизить ставки по кредитам и запретить азартные игры.

Украина ввела санкции против Беларуси

Украина присоединилась к санкциям ЕС против режима Лукашенко. В этот список попали 40 представителей белорусской власти, причастных к фальсификациям на президентских выборах и нарушениям прав человека. Самого Лукашенко в санкционном списке нет.

Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют 73-ю годовщину семейной жизни

В пятницу, 20 ноября, королева Елизавета II и ее супруг, принц Филипп, отметили 73-ю годовщину свадьбы.

Полиция взялась за свидетелей по делу Ефремова

В отношении трех лжесвидетелей по делу Михаила Ефремова возбудили уголовные дела.

Максим Фадеев попал в "черный" список Минкульта

 Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского музыканта и продюсера Максима Фадеева в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

Apple назвал Lil Baby лучшим артистом года

 Apple ежегодно отмечает премией Music Awards лучших музыкантов 2020 года, оказавших огромное влияние на мировую культуру.

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Все по теме:

Тбилиси, Коронавирус, Евробляхи, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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