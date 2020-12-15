Итоги дня 15 декабря: принятие госбюджета, "налоговый Майдан" и вновь "уставший" Шулявский мост

Бюджет-2021 принят

За законопроект №4000 "О Госбюджете на 2021 год" проголосовали 289 народных депутата.

Однако во время голосования нардепы проголосовали за две взаимоисключающие правки в Бюджетный кодекс.

Протестующие ФОПовцы и полицейские устроили стычки на Майдане

15 декабря, во вторник, в Киеве на Майдане начались столкновения ФОПов и полиции.

Дело дошло до дымовых шашек и шумовых гранат.

Тем не менее, ближе к вечеру участники протеста разошлись из-за того, что одна из участниц получила травму глаза.

Шулявский мост в Киеве снова "устал"

На Шулявском путепроводе упали три новых столба освещения.

Обрушение столбов освещения перекрыло дорого и спровоцировало транспортный коллапс. Тем временем в сети показали, из-за чего произошло обрушение.

Татьяну Черновол обвинили в умышленном убийстве по делу Майдана

Экс-народному депутату, активной участнице Евромайдана, Татьяне Черновол вручили обвинения по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства в 2014 году.

Байден окончательно победил

Коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена на выборах.

Звезда «Перших ластівок» обнажилась ради роли в сериале

На Новом канале стартовал второй сезон популярного сериала «Перші ластівки». Новый сезон называется «Zалежні» и расскажет абсолютно новые истории современной молодежи.

Apple выпустила крупное обновление для Shazam

15 декабря компания Apple представила большое обновление для приложения распознавания музыки Shazam.

Hulu и Marvel закрыли сериал "Хелстром"

16 октября 2020 года состоялась премьера первого сезона сериала "Хелстром", снятого по мотивам комиксов Marvel. Однако сразу после первого сезона, сервис Hulu принял решение закрыть проект.

Сестра Кейт Миддлтон во второй раз станет мамой

Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон и ее супруг Джеймс Мэттьюс во второй раз станут родителями.