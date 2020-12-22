Итоги дня 22 декабря: новые санкции США против России и план по вакцинации украинцев

Коронавирус в Украине

В Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, за прошедшие сутки в стране выявили 8513 новых случаев COVID-19. При этом, с начала пандемии уже выздоровели более 600 тысяч пациентов.

До весны 2022 года в Украине вакцинируют только половину населения

Минздрав Украины утвердил план по вакцинации граждан от коронавируса.

Bellingcat снимет фильм про срыв операции с "вагнеровцами"

Команда Bellingcat, ранее расследовавшая сбитие самолета рейса MH17 в небе над Донбассом, теперь работает над фильмом о провале спецоперации ГУР Минобороны Украины по захвату 28 боевиков ЧВК Вагнера.

США приняли меры против России и Китая

В США вводятся санкции против более сотни организаций и компаний Китая и России за сотрудничество с вооруженными силами обеих стран.

Жена Ярмоленко впервые показала двухмесячного сына

Жена украинского футболиста Вест Хэма Андрея Ярмоленко Инна впервые показала своего сына Максима, который появился на свет в октябре 2020 года.

Президент Ингульца нашел виновного в срыве матча с Шахтером

Ингулец не сумел провести матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу с Шахтером из-за плохого качества газона на стадионе в Кропивницком.

Милевский получил отказ от украинского клуба

Львовский футбольный клуб Рух отказалася от идеи подписания одиозного украинского футболиста Артема Милевского.

Жанна Аркадьевна из "Моей прекрасной няни" впервые рассказала о болезни Заворотнюк

20 декабря 2020 года Ольга Прокофьевой стала гостей YouTube-шоу Сурена Каграманова «Лучше — Правду!», в котором впервые высказалась о болезни своей коллеги Насти Заворотнюк.

Российский актер-крымнашист внесен в "черный список" Минкульта Украины

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) определило российского актера Алексея Гуськова в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Финалистка проекта «Х-фактор» победила в турецком Евровидении

Финалистка проекта "Х-фактор 6", украинка с гагаузскими корнями Натали Папазоглу одержала победу на международном певческом конкурсе тюркского мира Turkvision 2020. В суме Наталья набрала 226 баллов, обогнав представителя Якутии на 22 балла.

"Дом-2" не закрывается? Появились интересные слухи про скандальное шоу

18 декабря в сети появилась информация, что российское реалити-шоу "Дом-2" закрывается. 16 лет проект выходил в эфир на канале ТНТ. Но, скорее всего, это просто пиар-ход для поднятия рейтинга.