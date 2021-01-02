Итоги дня 2 января: умерла волонтер Александра Тарасова, в Украине стартовала кампания декларирования доходов

Коронавирус в Украине

По данным на утро субботы, 2 января, в Украине зафиксировано 5038 новых случаев заболевания коронавирусом.

Ушла из жизни волонтер и оперная певица Александра Тарасова

В субботу, 2 января, стало известно о смерти известного волонтера и оперной певицы Александры Тарасовой от коронавируса.

Как оказалось, в последние дни она жаловалась на то, что ее не лечат.

"Северный поток-2" бросил один из ключевых игроков

Крупнейшая компания по сертификации и классификации Det Norske Veritas (DNV) GL заявила, что не сможет выдать российскому газопроводу "Северный поток 2" сертификат соответствия, который необходим для начала его работы.

В Украине началась кампания декларирования доходов

В пятницу, 1 января в Украине стартовала ежегодная кампания декларирования доходов граждан, которая продлится до 31 марта.

Полицейские больше суток не могли остановить подпольную вечеринку во Франции

Во Франции полицейские более суток безуспешно пытались остановить запрещенную новогоднюю рейв-вечеринку. Тем не менее, люди устали и начали расходиться по домам, а полиция выписала более 1200 штрафов за нарушение режима карантина.

Убойная парочка Тоттенхэма Кейн и Сон смяли Лидс

В субботу, 2 января, Тоттенхэм в рамках матча 17-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Лидс. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

Почеттино стал главным тренером ПСЖ

Известный аргентинский специалист Маурисио Почеттино официально стал главным тренером французского Пари Сен-Жермен.

Вест Хэм победил одного из лидеров АПЛ при участии Ярмоленко

В пятницу, 1 января, Вест Хэм в рамках матча 17-го тура чемпионата Англии проводил гостевой поединок с Эвертоном. Встреча, проходившая в Ливерпуле на "Гудисон Парк", завершилась минимальной победой лондонской команды со счетом 0:1.

Умер звезда фильма "Человек-амфибия"

В субботу, 2 января, ушел из жизни Народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия".

Сын певицы Валерии поделился первыми фото из роддома с новорожденной дочкой

1 января российская певица Валерия впервые стала бабушкой - у ее младшего сына Арсения Шульгина и жены Лианы родилась девочка. Молодые родители поделились с подписчиками первыми фото из роддома на своих страницах в Инстаграме.

Самые яркие астрономические явления в мире в 2021 году

В 2021-м году жителей Земли ожидают немало любопытных астрономических событий, основными из которых станут четыре затмения, суперлуние, звездопады.

В частности, в новогодние выходные над Украиной пролетит первый в новом году звездопад Квадрантиды - метеоритный поток с радиантом в созвездии Волопаса.