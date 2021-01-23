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Суббота, 23.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 23 января: задержание полковника "Альфы" СБУ, протесты в России
Итоги дня 23 января: задержание полковника "Альфы" СБУ, протесты в России
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Итоги дня 23 января: задержание полковника "Альфы" СБУ, протесты в России

Итоги дня 23 января: задержание полковника "Альфы" СБУ, протесты в России
Обновлено 20:50 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

По данным на утро субботы, 23 января, в Украине выявили 4 928 новых случаев коронавируса.

Полковника "Альфы" заподозрили в подготовке убийства высокопоставленного СБУшника

В Украине задержали полковника "Альфы" СБУ Юрия Расюка, которого подозревают в подготовке убийства бригадного генерала СБУ Андрея Наумова, причем в заказе убийства подозревается бывший заместитель СБУ Дмитрий Нескоромный. На данный момент его ищут и ему закрыт выезд из Украины.

Тем временем в СБУ заявили, что жизнь Наумова заказчики покушения оценили в 50 000 долларов.

В России устроили акции в поддержку Навального

В России начались акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Акции протеста проходили с массовыми задержаниями и периодическими столкновениями с силовиками

При этом местами задерживали даже детей

Британский штамм COVID-19 может быть более смертоносным, заявил Борис Джонсон

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании в конце 2020 года, не только быстрее передается, но и, возможно, более смертелен, заявил премьер Борис Джонсон. 

Умер Ларри Кинг

Известный американский телеведущий ток-шоу Larry King Live Ларри Кинг умер на 88 году жизни.

"1+1" убрал все жалобы с украиноязычного канала

Телеканал "1+1" снял все "страйки" с канала Geek Journal.

Netflix выпустил сериал о феях с рейтингом 18+

Netflix продолжает презентовать проекты, среди которых можно отметить новый сериал под названием "Судьба: Сага Винкс", который является адаптацией одноименного мультсериала. Интересно, что шоу, первая серия которого уже вышла 22 января, заявлен с рейтингом 18+.

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Все по теме:

СБУ, Коронавирус, Алексей Навальный, Covid-19, Юрий Расюк.
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