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Воскресенье, 07.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Итоги дня 7 февраля: "важные улики" в расследовании происхождения коронавируса, ограбление квартиры "правой руки" Козака

Итоги дня 7 февраля: "важные улики" в расследовании происхождения коронавируса, ограбление квартиры "правой руки" Козака
Обновлено 21:05 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

По данным на утро воскресенья, 7 февраля, в Украине обнаружили 3 370 новых случаев коронавируса.

Названы имена военных, погибших под Марьинкой 6 февраля

Обстрелы на Донбассе

Стали известны имена военнослужащих, которые погибли под Марьинкой в субботу, 6 февраля

В Киеве "обнесли" квартиру "правой руки" Козака

Алексей Семенов

В Печерском районе Киева неизвестные ограбили квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости" Алексея Семенова, куда входят запрещенные телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина".

Расследование происхождения коронавируса

Делегация ВОЗ в Китае

Группа ученых Всемирной организации здравоохранения, которая прибыла в китайский городу Ухань, сообщила о том, что нашла "важные улики" во время исследования рынка морепродуктов, где возникла первая вспышка коронавируса.

Футболист "Шахтера" сделал предложение своей девушке

Валерий Бондарь делает предложение девушке

Украинский футболист Валерий Бондарь, выступающий на позиции защитника в "Шахтере", сделал предложение своей девушке Дарье Савиной и та сказала "Да".

Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC

Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 184. В главном бою шоу в октагоне сразились тяжеловесы Александр Волков из России и Алистар Оверим из Нидерландов.

Дубль Ибрагимовича помог "Милану" разгромить последнюю команду Серии А

Златан Ибрагимович

"Милан" в рамках матча 21-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал "Кротоне". Встреча, проходившая на стадионе "Сан-Сиро", завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0.

Олю Полякову заставили извиниться за выпад в адрес Тины Кароль

Кароль и Полякова

Оля Полякова назвала украинскую певицу Тину Кароль "плакальщицей". После этого выпада в сторону своей коллеги на Полякову массово посыпались негативные комментарии от зрителей.

Алена Шоптенко прокомментировала вылет из шоу "Маска"

Алена Шоптенко

На канале "Украина" стартовал долгожданный проект "Маска". 6 февраля прошел третий выпуск шоу, который в результате покинула Лисица, кем и являлась Шоптенко.

Тина Кароль разоткровенничалась о покупке земли в Карпатах

Осадча и Кароль

Популярная украинская певица Тина Кароль рассказала о новом приобретении. Оказывается, в прошлом году звезда приобрела 4 гектара земли в заснеженных Карпатах.

Виктор Павлик выпустил песню "Мій Янгол" в память о покойном сыне

7 августа 2020 года украинский певец Виктор Павлик потерял сына. Павел Павлик скончался от рака. 7 февраля ровно полгода, как парень ушел из жизни.

По этому поводу Виктор Павлик опубликовал щемящее видео с архивными снимками сына в вперемешку с красивыми пейзажами. А также представил песню "Мій Янгол", которую посвятил сыну Павлу.

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Коронавирус, Итоги дня, Covid-19, Алексей Семенов.
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