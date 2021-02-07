Итоги дня 7 февраля: "важные улики" в расследовании происхождения коронавируса, ограбление квартиры "правой руки" Козака

Коронавирус в Украине

По данным на утро воскресенья, 7 февраля, в Украине обнаружили 3 370 новых случаев коронавируса.

Названы имена военных, погибших под Марьинкой 6 февраля

Стали известны имена военнослужащих, которые погибли под Марьинкой в субботу, 6 февраля.

В Киеве "обнесли" квартиру "правой руки" Козака

В Печерском районе Киева неизвестные ограбили квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости" Алексея Семенова, куда входят запрещенные телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина".

Расследование происхождения коронавируса

Группа ученых Всемирной организации здравоохранения, которая прибыла в китайский городу Ухань, сообщила о том, что нашла "важные улики" во время исследования рынка морепродуктов, где возникла первая вспышка коронавируса.

Футболист "Шахтера" сделал предложение своей девушке

Украинский футболист Валерий Бондарь, выступающий на позиции защитника в "Шахтере", сделал предложение своей девушке Дарье Савиной и та сказала "Да".

Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 184. В главном бою шоу в октагоне сразились тяжеловесы Александр Волков из России и Алистар Оверим из Нидерландов.

Дубль Ибрагимовича помог "Милану" разгромить последнюю команду Серии А

"Милан" в рамках матча 21-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал "Кротоне". Встреча, проходившая на стадионе "Сан-Сиро", завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0.

Олю Полякову заставили извиниться за выпад в адрес Тины Кароль

Оля Полякова назвала украинскую певицу Тину Кароль "плакальщицей". После этого выпада в сторону своей коллеги на Полякову массово посыпались негативные комментарии от зрителей.

Алена Шоптенко прокомментировала вылет из шоу "Маска"

На канале "Украина" стартовал долгожданный проект "Маска". 6 февраля прошел третий выпуск шоу, который в результате покинула Лисица, кем и являлась Шоптенко.

Тина Кароль разоткровенничалась о покупке земли в Карпатах

Популярная украинская певица Тина Кароль рассказала о новом приобретении. Оказывается, в прошлом году звезда приобрела 4 гектара земли в заснеженных Карпатах.

Виктор Павлик выпустил песню "Мій Янгол" в память о покойном сыне

7 августа 2020 года украинский певец Виктор Павлик потерял сына. Павел Павлик скончался от рака. 7 февраля ровно полгода, как парень ушел из жизни.

По этому поводу Виктор Павлик опубликовал щемящее видео с архивными снимками сына в вперемешку с красивыми пейзажами. А также представил песню "Мій Янгол", которую посвятил сыну Павлу.