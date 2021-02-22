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Понедельник, 22.02.2021
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Итоги дня 22 февраля: задержание топ-фигуранта по делу ПриватБанка, Уруский влип в скандал, Daft Punk распались
Итоги дня 22 февраля: задержание топ-фигуранта по делу ПриватБанка, Уруский влип в скандал, Daft Punk распались
Daft Punk распались: какими песнями запомнилась эта группа
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Итоги дня 22 февраля: задержание топ-фигуранта по делу ПриватБанка, Уруский влип в скандал, Daft Punk распались

Итоги дня 22 февраля: задержание топ-фигуранта по делу ПриватБанка, Уруский влип в скандал, Daft Punk распались
Обновлено 20:52 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус

По состоянию на понедельник, 22 февраля, в Украине зафиксировали 3 206 новых случаев заболевания коронавирусом.

В "Борисполе" задержали топ-фигуранта дела о ПриватБанке

Владимир Яценко

В Международном аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко, который хотел сбежать из Украины на частном самолете

В свою очередь, инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил произошедшее тем, что "назревает второе чудо святого Байдена". 

После этого генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что кто-то из ее окружения "слил" информацию Яценко, после чего тот попытался сбежать из страны. 

Уруский "засветился" на фото с Кадыровым в ОАЭ

 Уруский и Кадыров

В сети появилась фотография из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), на которой запечатлены вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Уруский фото объяснил тем, что, согласно протоколу государства-организатора, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке, а сам он никаких контактов с Кадыровым не имел.

Кадыров же заявил, что о том, кто находится рядом с ним он узнал из СМИ, а до этого вовсе не знал, кто такой Уруский.

Daft Punk клипом Epilogue объявил о распаде

Daft Punk

Легендарный дуэт Daft Punk, написавший множество популярных танцевальных хитов в стиле электронной музыки, распался.

"Телеграф" предлагает вам вспомнить хиты, благодаря которым имя группы стало известно широкой общественности, а не только любителям электронной музыки. 

У Оли Поляковой обвалился потолок квартиры в центре Киева

Оля Полякова

22 февраля, известная украинская артистка Оля Полякова сообщила, что у нее из-за талого снега размок и обвалился потолок в квартире, расположенной в центре Киева.

Умерла Екатерина Градова - актриса, сыгравшая радистку Кэт в "17 мгновениях весны"

Екатерина Градова

На 75-м году жизни скончалась российская актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в художественном телефильме "Семнадцать мгновений весны".

Потап презентовал официальный саундтрек к фильму "Скажене весілля 3"

Скажене весілля 3

Украинский музыкант Алексей Потапенко, известный как Потап, 22 февраля представил официальный саундтрек к предстоящему продолжению комедийного фильма "Скажене весілля".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 114

Все по теме:

Рамзан Кадыров, Daft Punk, Коронавирус, Олег Уруский, Итоги дня, Владимир Яценко, Covid-19.
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