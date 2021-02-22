Итоги дня 22 февраля: задержание топ-фигуранта по делу ПриватБанка, Уруский влип в скандал, Daft Punk распались

Коронавирус в Украине
По состоянию на понедельник, 22 февраля, в Украине зафиксировали 3 206 новых случаев заболевания коронавирусом.
В "Борисполе" задержали топ-фигуранта дела о ПриватБанке
В Международном аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко, который хотел сбежать из Украины на частном самолете
В свою очередь, инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил произошедшее тем, что "назревает второе чудо святого Байдена".
После этого генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что кто-то из ее окружения "слил" информацию Яценко, после чего тот попытался сбежать из страны.
Уруский "засветился" на фото с Кадыровым в ОАЭ
В сети появилась фотография из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), на которой запечатлены вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и глава Чечни Рамзан Кадыров.
Уруский фото объяснил тем, что, согласно протоколу государства-организатора, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке, а сам он никаких контактов с Кадыровым не имел.
Кадыров же заявил, что о том, кто находится рядом с ним он узнал из СМИ, а до этого вовсе не знал, кто такой Уруский.
Daft Punk клипом Epilogue объявил о распаде
Легендарный дуэт Daft Punk, написавший множество популярных танцевальных хитов в стиле электронной музыки, распался.
"Телеграф" предлагает вам вспомнить хиты, благодаря которым имя группы стало известно широкой общественности, а не только любителям электронной музыки.
У Оли Поляковой обвалился потолок квартиры в центре Киева
22 февраля, известная украинская артистка Оля Полякова сообщила, что у нее из-за талого снега размок и обвалился потолок в квартире, расположенной в центре Киева.
Умерла Екатерина Градова - актриса, сыгравшая радистку Кэт в "17 мгновениях весны"
На 75-м году жизни скончалась российская актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в художественном телефильме "Семнадцать мгновений весны".
Потап презентовал официальный саундтрек к фильму "Скажене весілля 3"
Украинский музыкант Алексей Потапенко, известный как Потап, 22 февраля представил официальный саундтрек к предстоящему продолжению комедийного фильма "Скажене весілля".