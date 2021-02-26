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Пятница, 26.02.2021
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Итоги дня 26 февраля: День сопротивления оккупации Крыма, новые санкции СНБО

Итоги дня 26 февраля: День сопротивления оккупации Крыма, новые санкции СНБО
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

26 февраля в Украине зафиксировали 8003 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 144 человека меньше, чем сутки ранее.

Кроме того стало известно, что у семи украинцев, привитых от коронавируса, возникли осложнения после начала вакцинации.

День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя

26 февраля в Украине отмечают День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Именно в этот день в 2014 году в городе Симферополе состоялся народный массовый митинг в поддержку территориальной целостности Украины под зданием крымского парламента.

В связи с этим президент Владимир Зеленский и другие украинские политики решили отдать честь мужеству граждан, которые остались жить на полуострове.

Поддержал украинцев и президент США Джо Байден

Итоги заседания СНБО 26 февраля

Совет национальной безопасности и обороны в пятницу, 26 февраля, расширил санкционный список, внеся в него десятерых высших офицеров, предавших Украину.

Впрочем, пользователей сети это решение СНБО не особо впечатлило

Оккупанты не прекращают огонь на Донбассе

На Донбассе не прекращаются обстрелы. Вследствие применения оккупантами тяжелых минометов, девять военнослужащих получили ранения и травмы.  

"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Лиге Европы

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали своих соперников в 1/8 Лиги Европы.

У Леди Гаги похитили двух собак

У американской певицы и актрисы Леди Гаги были похищены ее домашние питомцы - два французских бульдога Коджи и Густаво. Более того, во время похищения был подстрелен помощник певицы Райан Фишер.

В Москве избили музыканта из "Машины времени"

Музыканта группы "Квартал" и "Машина времени", трубача Александра Дитковского жестоко избили в центре Москвы 25 февраля.

Борис Моисеев все еще тяжело болен после инсульта

Певица Алена Апина сообщила, что ее друг и коллега по цеху, Борис Моисеев сейчас находится в тяжелом состоянии.

Земфира выпустила свой седьмой альбом "Borderline"

44-летняя российская рок-исполнительница Земфира порадовала своих фанатов новым альбомом, который получил название "Бордерлайн".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 237

Все по теме:

Санкции, СНБО, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
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