Итоги дня 5 марта: санкции против Коломойского, языковой скандал во Львове и "дача патриарха Кирилла" в России

Коронавирус в Украине

На утро пятницы, 5 марта, в Украине зафиксировано 1155 новых случаев коронавируса.

США ввели санкции против Коломойского

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.

В Офисе президента в ответ поблагодарили США за поддержку Украины на пути по деолигархизации.

В Геленджике нашли еще один дворец за 22 млрд рублей

СМИ "раскопали" шикарный комплекс на побережье Черного моря, который возможно превратился в личную дачу патриарха Кирилла.

В Украину вернулся фигурант дела "крымских диверсантов"

В Украину вернулся политзаключенный Глеб Шаблий.

В самом сердце Львова музыканта избили за песни на русском

В центре Львова на площади Рынок группа неизвестных напала на уличных музыкантов и сломала музыкальные инструменты.

Скандал поднял широкий общественный резонанс.

Филипп Киркоров предложил реперу Дава поехать на Евровидение

Филипп Киркоров заявил, что хочет отправить Давида на Евровидение. Правда представлять он будет не Россию и не Модлову, а Армению.

Руслана анонсировала новый альбом

Украинская певица и автор-исполнитель Руслана Лыжичко анонсировала выход нового музыкального альбома, который будет посвящен 30-летию независимости Украины в 2021 году.

Певица Адель официально развелась спустя 2 года после разрыва с мужем

Популярная британская певица Адель официально холостячка. Спустя два года после расставания артистка и ее уже бывший муж Саймон Конецкий наконец-то развелись.

Дорофеева представила первую песню из нового альбома - "a tebe..."

Популярная украинская певица Надя Дорофеева представила свой новый трек "a tebe..." ("а тебе"), анонс которого состоялся 26 февраля.

Елизавета II завела новых корги после госпитализации супруга

Елизавета II завела двух очаровательных щенков любимой породы.