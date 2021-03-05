Итоги дня 5 марта: санкции против Коломойского, языковой скандал во Львове и "дача патриарха Кирилла" в России

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Пятница, 05.03.2021
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Обновлено 21:05 Сегодня Телеграф

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Львов, Геленджик, Игорь Коломойский, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
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