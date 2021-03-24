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Итоги дня 24 марта: Азарова заподозрили в госизмене, вторая смерть после прививки от COVID-19 в Украине

Итоги дня 24 марта: Азарова заподозрили в госизмене, вторая смерть после прививки от COVID-19 в Украине
20:43 Ср, 24 Март 2021 Телеграф

В среду, 24 марта, в Украине произошло несколько важных событий.

"Телеграф" выбрал ключевые из них.

Коронавирус в Украине

По данным на среду, 24 марта, в Украине зарегистрировали 14 174 новых случая заболевания на коронавирус. Был зафиксирован рекордный показатель смертности - 342 человека, при том, что днем ранее этот показатель составил 333. В Украине только в двух областях число выздоровевших больше числа заразившихся. В связи с этим секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил, что придется "закрыть всю страну", имея введу введение всеукраинского локдауна.

Новая смерть после прививки от COVID-19

В среду, 24 марта, в городской больнице №3 в Черновцах умер  провизор аптеки военного госпиталя, которому 15 марта поставили прививку от коронавируса. По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Уже к вечеру 16 марта его госпитализировали в больницу с инсультом.

Госизмена Азарова

После введения санкций Советом национальной безопасности (СНБО) против бывшего премьер-министра Украины Николаю Азарову сообщило о подозрении в государственной измене Государственное бюро расследования (ГБР).

Принц Гарри нашел работу

Через несколько недель после того, как Гарри и Меган записали интервью, принц нашел себе новую работу. Герцог Сассекский присоединился к стартапу из Кремниевой долины BetterUp в качестве директора по связям с общественностью. 

Пополнение в семье у королевы Елизаветы ІІ

В декабре 2020 года стало известно, что внучка британской королевы Елизаветы II, дочь принцессы Анны Зара Тиндолл беременна третьим малышом от бывшего игрока в регби из Англии Майка Тиндолла. А 24 марта пресс-секретарь пары сообщил, что в воскресенье, 21 марта, Зара в третий раз стала матерью.

Сборная Украины в  отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины добыла первые очки в квалификации на чемпиона мира по футболу-2022. "Желто-синие" сенсационно сыграли вничью с Францией.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Николай Азаров, Вакцинация, Госизмена, Смерти, Итоги дня, Covid-19, Коронаввирус.
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