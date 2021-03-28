Итоги дня 28 марта: переход на летнее время, Ever Given сдвинули с места

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки зарегистрировали 11 932 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Перевод часов

В ночь с 27 на 28 марта ровно в 3:00 Украина перешла на летнее время – стрелки часов были переведены на один час вперед.

Транспортный коллапс в Суэцком канале

Ситуация с контейнеровозом Ever Given, севшим на мель в Суэцком канале остается без существенных изменений. Авария увеличивает пробку из кораблей с обеих сторон канала.

Единственным прогрессом стало то, что судно уже удалось сдвинуть на четыре метра.

Ситуация может привести не только к скачку мировых цен на нефть, но и грозит вызвать дефицит кофе на европейском рынке.

Премьер Армении Пашинян собрался в отставку

Премьер Армении Никол Пашинян подтвердил, что намерен уйти в отставку.

Хэмилтон выиграл первую гонку нового сезона Формулы-1

В воскресенье, 28 марта, в Бахрейне на трассе "Сахир" стартовал новый сезон Формулы-1.

Уайт брутально нокаутировал Поветкина

В Гибралтаре состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский поединок Александр Поветкин - Диллиан Уайт.

Хилари Дафф родила третьего ребенка

На днях американская актриса Хилари Дафф и музыкант Мэттью Кома снова стали родителями.

Ирина Федишин поделилась снимком с заснеженных Карпат

Популярная украинская певица Ирина Федишин отправилась со своей семьей на отдых в Карпаты. Семейство отдыхает в отельном комплексе в пгт. Славское. На своей странице в Инстаграм артистка делится яркими снимками с отдыха.