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Среда, 31.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Итоги дня 31 марта: локдаун в Киеве, "слуга народа" собралась валить из страны, рекорд смертности от ковида в Украине

Итоги дня 31 марта: локдаун в Киеве, "слуга народа" собралась валить из страны, рекорд смертности от ковида в Украине
Обновлено 21:21 Сегодня Телеграф

Среда, 31 марта, запомнится несколькими важными событиями.

"Телеграф" выбрал главные из них.

Коронавирус в Украине

На утро среды, 31 марта, в Украине выявили 11226 случаев заболевания коронавирусом, причем за последние 24 часа умерли 407 украинцев от COVID-19. Также умер от коронавируса двухмесячный малыш, который оказался второй самой молодой жертвой COVID-19 в Украине. Ребенок был из города Бахмут, Донецкой области и проходил лечение в Харьковском стационаре. У погибшего помимо "короны" имелись врожденные пороки сердца. А в Киеве ужесточили карантин из-за смертельного вируса – с 5 апреля введут пропускной режим в транспорте и частично ограничат движение метро.

Скандалы в "Слуге народа"

Во время заседания Верховной рады 30 марта, нардепка от "Слуги народа" Анна Колесник в своей переписке по телефону написала, что "надо валить" из Украины, слушая доклад главнокомандующий ВСУ Руслана Хомчака о ситуации на Донбассе.Позже Колесник попыталась оправдаться за свою переписку, сказав что собирается в ближайшее время собирается в отпуск и именно этот момент и обсуждался.  Но нардепке не поверили. Видимо понимая это,она удалила пост-оправдание из ленты в Facebook.

Также Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия отличился вбросом о якобы ножевом ранении председателя Закарпатской областной ячейки партии Николая Тищенко, дабы выяснить, кто именно "сливает" кулуарную информацию нардепов.

Тупик в переговорах по Донбассу

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в связи со срывом перемирия боевиками на Донбассе обстрелом позиций ВСУ под Шумами, где погибли четверо и были ранены двое военных, предложила установить полный режим прекращения огня с 1 апреля. В свою очередь, Россия не поддержала предложение Леонида Кравчука о возобновлении "режима тишины" на Донбассе.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Киев, Карантин, Николай Тищенко, Итоги дня, Давид Арахамия, Covid-19, Локдаун, Анна Колесник, коронаавирус.
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