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Понедельник, 19.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Итоги дня 19 апреля: скандал с вечеринкой жены Тищенко, Навального госпитализировали
Итоги дня 19 апреля: скандал с вечеринкой жены Тищенко, Навального госпитализировали
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Облущенная краска падает на голову: в сети показали, как выглядит "инфекционка" в Харькове (фото)

Итоги дня 19 апреля: скандал с вечеринкой жены Тищенко, Навального госпитализировали

Итоги дня 19 апреля: скандал с вечеринкой жены Тищенко, Навального госпитализировали
Обновлено 20:47 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине за все время пандемии зафиксировали 40 000 летальных исходов COVID-19. По состоянию на 19 апреля зафиксировано 6 506 новых случаев инфицирования. 

Скандальная вечеринка для жены Тищенко в разгар локдауна

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил большую вечеринку в гостинице Fairmont на столичном Подоле в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской в разгар локдауна в Киеве.

Правоохранители уже открыли по данному факту уголовное производство.

Навального перевели в больницу

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает различные варианты наказания России в случае смерти заключенного в тюрьму оппозиционера Алексея Навального.

Удивительно, но после этого появилась информация, что его переводят в областную больницу для осужденных.

По всей Украине начались масштабные учения силовиков всех ведомств

Служба безопасности предупреждает о начале масштабных антитеррористических учений в большинстве регионов Украины.

В формат Лиги чемпионов внесли изменения

С 2024 года произойдут изменения в проведении футбольных еврокубков

Сеть обозлилась на Кароль за ее решение на "Голосі країни"

В шаге от победы оказалась Юлия Тимочко из команды Тины Кароль. Она, а точнее ее выбор собственным тренером неоднозначно воспринялся зрителями проекта, которые отправляли платные СМС за вокалистов.

Принц Гарри отложит свое возвращение в Лос-Анджелес

Принц Гарри решился остаться еще на несколько дней в Британии, чтобы поддержать свою бабушку Елизавету II на ее дне рождении 21 апреля - королеве Великобритании исполнится 95 лет.

Евгения Власова впервые за 10 лет выступила перед многомиллионной аудиторией

18 апреля, на сцене популярного вокального 11 сезона шоу "Голос країни" впервые после длительного перерыва выступила известная украинская певица Евгения Власова.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 108

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Коронавирус, Николай Тищенко, Алексей Навальный, Итоги дня, Covid-19.
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