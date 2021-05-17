Итоги дня 17 мая: скандальный судья Чаус вышел на связь, в Украине могут появиться "зеленые зоны" карантина

Коронавирус в Украине

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 2 136 человек с "короной".

Вместе с тем, премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезнью и часть областей вскоре могут перейти из "желтой" в "зеленую" зону эпидемиологической опасности.

Скандальный судья Чаус завел телеграм-канал и сделал громкое заявление

Судья Николай Чаус завел свой Телеграм-канал и сообщил, что расскажет, кто его похитил.

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков прокомментировал для "Телеграфа" эти заявления и то, кто может оказаться под ударом.

Приложение "Дія" получило масштабное обновление

Во время Diia Summit 2.0 команда Минцифры представила масштабное обновление приложения "Дія", в котором появилось более десятка новых электронных услуг.

Беларусь лишилась этапа Кубка мира по биатлону

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) согласовал обновленный календарь на сезон 2021/2022. Главным изменением расписания стал перенос этапа Кубка мира в Раубичах (Беларусь) в финский Контиолахти.

"Шахтер" может потратить целое состояние на любимчика нового тренера

Итальянский полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли может перейти в "Шахтер".

Ольга Сумская в роскошном белом платье спела на своей свадьбе

Одна из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе, актеры театра и кино Ольга Сумская и Виталий Борисюк отметили 25-летие супружеской жизни, и пара решила вновь обменяться свадебными клятвами в честь годовщины.

"Мисс Вселенная-2020"

В понедельник, 17 мая, состоялся грандиозный финал 69-ого международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2020". Обладательницей желанного титула стала мексиканка Андреа Меза

Известны имена новых ведущих "Орла и решки"

Новыми ведущими обновленного сезона стали - певица Мишель Андраде и блогер Кирилл Машаков.

Стало известно, кто будет объявлять результаты голосования украинского жюри Евровидение-2021

Во время финала спикером, который объявит результаты голосования жюри в Украине, будет украинская певица - TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк).

Экс-солистка "ВИА Гры" призналась, что Константин Меладзе делал непристойные предложения не только Ани Лорак

Экс-солистка группы "ВиаГра", певица Татьяна Найник рассказала, что почти 20 лет назад Константин Меладзе распускал руки и делал ей намеки на возможность близких отношений.