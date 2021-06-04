Заседание СНБО и закрытое небо для белорусских самолетов - главные события 4 июня

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на пятницу, 4 июня, зафиксировано 2266 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в том числе заболели 82 ребенка и 20 медработников.

Заседание СНБО

В Совете нацбезопасности и обороны составили список первых 20 людей, которых выселят из государственных резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

Помимо того, во время брифинга секретарь СНБО рассказал от чего будет зависеть восстановление авиасообщения с Беларусью, о том, кто был первым нардепом, "купившим место" в Верховной Раде, а также успел раскритиковать Францию и Германию за сотрудничество с Россией.

Белорусским самолетам запретили посадку в ЕС

Послы стран-членов Европейского Союза одобрили введение запрета для белорусских самолетов приземляться в аэропортах стран Евросоюза с начала суток 5 июня.

Новое видео с Протасевичем взволновало сеть

Бывший главред NEXTA Роман Протасевич засветил на белорусском телевидении следы пыток, чем вызвал бурю негодования в сети.

Тем временем у лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской заявили, что "признание человека под дулом автомата" не стоит воспринимать всерьез.

Стал известен город, в котором пройдёт матч за Суперкубок УЕФА

Английский клуб и "Вильярреал" разыграют Суперкубок УЕФА в столице Северной Ирландии - городе Белфаст. Игра запланирована на 11 августа, и пройдёт на стадионе "Уиндзор Парк".

Том Круз вынужден на две недели самоизолироваться

Том Круз ушел на 14-дневную самоизоляцию, а съемочный процесс нового фильма "Миссия невыполнима" приостановлен. А все по причине того, что 14 человек из съемочной группы получили позитивные тесты на коронавирус во время планового тестирования.

Жена принца Уильяма появилась на обложке известного журнала

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон появилась на обложке известного канадского глянца Hello.

Солистка Go_A заворожила красно-черным образом

32-летняя вокалистка украинской электрофолк-группы Go_A Екатерина Павленко стала героиней нового выпуска украинского Vogue.

NIKITA LOMAKIN выпустил провокационный клип

Украинский молодой певец NIKITA LOMAKIN презентовал свой провокационный клип на песню "Сука" из нового альбома под названием "Эйфория".