Скачать
Пятница, 18.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
СНБО ввел "максимально возможные санкции" против Фирташа: Данилов назвал причину
СНБО ввел "максимально возможные санкции" против Фирташа: Данилов назвал причину
Сокрушительный потоп в Ялте унес жизнь одного человека (видео)
Сокрушительный потоп в Ялте унес жизнь одного человека (видео)
Байден и Путин не говорили о "Северном потоке 2": эксперт объяснил, почему это плохо для Украины
Байден и Путин не говорили о "Северном потоке 2": эксперт объяснил, почему это плохо для Украины
Итоги дня 18 июня: санкции против Фирташа, прощание с Чапкисом, потоп в Крыму
Итоги дня 18 июня: санкции против Фирташа, прощание с Чапкисом, потоп в Крыму

Итоги дня 18 июня: санкции против Фирташа, прощание с Чапкисом, потоп в Крыму

Итоги дня 18 июня: санкции против Фирташа, прощание с Чапкисом, потоп в Крыму
Обновлено 20:49 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки  четверга, 17 июня, зафиксировано 967 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе заболели 32 ребенка и 6 медработников.

СНБО ввел "максимально возможные санкции" против Фирташа

СНБО после заседания в пятницу принял решение о введении санкций против олигарха Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса. 

Скандал из-за назначения Витренко главой "Нафтогаза"

Окружной административный суд Киева (ОАСК) приостановил действие распоряжения НАПК относительно признания незаконным назначения Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза". 

Ялту эвакуируют из-за масштабного потопа

Обрушившиеся на оккупированный Россией Крым сильнейшие ливни привели к затоплению очередного города – Ялты. В городе объявлена чрезвычайная ситуация и начата эвакуация населения.

Известно, что вследствие наводнения в Ялте погиб человек.

Евро-2020

В пятницу, 18 июня, сборная Швеции в рамках матча второго тура группового раунда чемпионата Европы по футболу принимала команду Словакии. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на одноименной арене и завершилась со счетом 1:0.

Вторым матчем игрового дня в пятницу, 18 июня, стало противостояние между Хорватией и Чехией.

Заключительным поединком пятницы на Евро-2020 станет британское дерби между Англией и Шотландией.

Роналду набрал 300 млн подписчиков в Instagram

Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым человеком на планете с 300 млн подписчиков в Instagram.

В Киеве простились с легендарным Григорием Чапкисом

В пятницу, 18 июня, в Киеве простились с известным украинским хореографом и судьей проекта "Танці з зірками" Григорием Чапкисом.

Тина Кароль проболталась о романе с Даном Баланом

Популярная украинская певица, тренер вокального шоу "Голос країни" Тина Кароль прокомментировала скандал с участием продюсера "Голосу" Владимиром Завадюком, который во время своего выступления на воркшопе "Ночь новых идей" признался, что роман между Тиной и Даном Баланом был выдуман для поднятия рейтингов проекта.

ONUKA порадовала своих фанов новым альбомом KOLIR

В пятницу, 18 июня, украинская электро-фолк-группа ONUKA выпустила свой третий студийный альбом, который получил название KOLIR. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 104

Все по теме:

Ялта, СНБО, Дмитрий Фирташ, Евро-2020, Юрий Витренко, Итоги дня, Григорий Чапкис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Загадочно исчезнувший начальник штаба пограничников в Одессе проиграл в казино крупную сумму: открылись подробности
02 Российские военные обстреливали Украину через границу: на суде в Гааге озвучили важное
03 "Такие люди погубили страну": Саакашвили устроил скандал в прямом эфире ТВ (видео)
04 "Это дебилизм": экс-тренеры сборной Украины ответили на обвинения по Зинченко
05 Что нужно Украине в последнем туре для выхода в 1/8 Евро-2020?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина может отказаться от сотрудничества с МВФ - аналитики назвали примерные сроки
Украина может отказаться от сотрудничества с МВФ - аналитики назвали примерные сроки
Кива устроил &quot;мини-стриптиз&quot; в Раде (видео)
Кива устроил "мини-стриптиз" в Раде (видео)
&quot;Не спасался я от медведя, это он от меня убегал&quot;: спортсмен рассказал об удивительной встрече в карпатских горах
"Не спасался я от медведя, это он от меня убегал": спортсмен рассказал об удивительной встрече в карпатских горах
Появились фото с похорон Григория Чапкиса на Байковом кладбище
Появились фото с похорон Григория Чапкиса на Байковом кладбище
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь