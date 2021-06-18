Итоги дня 18 июня: санкции против Фирташа, прощание с Чапкисом, потоп в Крыму

Коронавирус в Украине
В Украине за сутки четверга, 17 июня, зафиксировано 967 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе заболели 32 ребенка и 6 медработников.
СНБО ввел "максимально возможные санкции" против Фирташа
СНБО после заседания в пятницу принял решение о введении санкций против олигарха Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса.
Скандал из-за назначения Витренко главой "Нафтогаза"
Окружной административный суд Киева (ОАСК) приостановил действие распоряжения НАПК относительно признания незаконным назначения Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза".
Ялту эвакуируют из-за масштабного потопа
Обрушившиеся на оккупированный Россией Крым сильнейшие ливни привели к затоплению очередного города – Ялты. В городе объявлена чрезвычайная ситуация и начата эвакуация населения.
Известно, что вследствие наводнения в Ялте погиб человек.
Евро-2020
В пятницу, 18 июня, сборная Швеции в рамках матча второго тура группового раунда чемпионата Европы по футболу принимала команду Словакии. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на одноименной арене и завершилась со счетом 1:0.
Вторым матчем игрового дня в пятницу, 18 июня, стало противостояние между Хорватией и Чехией.
Заключительным поединком пятницы на Евро-2020 станет британское дерби между Англией и Шотландией.
Роналду набрал 300 млн подписчиков в Instagram
Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым человеком на планете с 300 млн подписчиков в Instagram.
В Киеве простились с легендарным Григорием Чапкисом
В пятницу, 18 июня, в Киеве простились с известным украинским хореографом и судьей проекта "Танці з зірками" Григорием Чапкисом.
Тина Кароль проболталась о романе с Даном Баланом
Популярная украинская певица, тренер вокального шоу "Голос країни" Тина Кароль прокомментировала скандал с участием продюсера "Голосу" Владимиром Завадюком, который во время своего выступления на воркшопе "Ночь новых идей" признался, что роман между Тиной и Даном Баланом был выдуман для поднятия рейтингов проекта.
ONUKA порадовала своих фанов новым альбомом KOLIR
В пятницу, 18 июня, украинская электро-фолк-группа ONUKA выпустила свой третий студийный альбом, который получил название KOLIR.