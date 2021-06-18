Итоги дня 18 июня: санкции против Фирташа, прощание с Чапкисом, потоп в Крыму

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки четверга, 17 июня, зафиксировано 967 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе заболели 32 ребенка и 6 медработников.

СНБО ввел "максимально возможные санкции" против Фирташа

СНБО после заседания в пятницу принял решение о введении санкций против олигарха Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса.

Скандал из-за назначения Витренко главой "Нафтогаза"

Окружной административный суд Киева (ОАСК) приостановил действие распоряжения НАПК относительно признания незаконным назначения Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза".

Ялту эвакуируют из-за масштабного потопа

Обрушившиеся на оккупированный Россией Крым сильнейшие ливни привели к затоплению очередного города – Ялты. В городе объявлена чрезвычайная ситуация и начата эвакуация населения.

Известно, что вследствие наводнения в Ялте погиб человек.

Евро-2020

В пятницу, 18 июня, сборная Швеции в рамках матча второго тура группового раунда чемпионата Европы по футболу принимала команду Словакии. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на одноименной арене и завершилась со счетом 1:0.

Вторым матчем игрового дня в пятницу, 18 июня, стало противостояние между Хорватией и Чехией.

Заключительным поединком пятницы на Евро-2020 станет британское дерби между Англией и Шотландией.

Роналду набрал 300 млн подписчиков в Instagram

Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым человеком на планете с 300 млн подписчиков в Instagram.

В Киеве простились с легендарным Григорием Чапкисом

В пятницу, 18 июня, в Киеве простились с известным украинским хореографом и судьей проекта "Танці з зірками" Григорием Чапкисом.

Тина Кароль проболталась о романе с Даном Баланом

Популярная украинская певица, тренер вокального шоу "Голос країни" Тина Кароль прокомментировала скандал с участием продюсера "Голосу" Владимиром Завадюком, который во время своего выступления на воркшопе "Ночь новых идей" признался, что роман между Тиной и Даном Баланом был выдуман для поднятия рейтингов проекта.

ONUKA порадовала своих фанов новым альбомом KOLIR

В пятницу, 18 июня, украинская электро-фолк-группа ONUKA выпустила свой третий студийный альбом, который получил название KOLIR.