Итоги дня 25 июня: арест экс-министра транспорта, шторм во Львове, концерт Басты в Киеве

Коронавирус в Украине

На утро пятницы, 25 июня в Украине зафиксировано 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Евросоюз вновь ударил санкциями по Кремлю

Лидеры стран Европейского союза после саммита 25 июня приняли решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода.

Последствия шторма во Львове

В пятницу, 25 июня, во Львове солнечная погода внезапно превратилась в мощный шторм.

Несмотря на то, что дождь длился около часа, улицы города успело залить водой, а ветер местами выкорчевал деревья.

В Киеве арестовали экс-министра транспорта

В Киеве арестовали экс-министра транспорта Николая Рудьковского, который является бизнес-партнером украинского олигарха Рината Ахметова. Экс-чиновнику предъявили громкое обвинение - похищение бывшего директора "Нефтегаздобычи" - нынешнего нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского.

Протасевича и Сапегу выпустили из СИЗО

Создателя оппозиционного белорусской власти Телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича выпустили из СИЗО. По информации его отца, он находится под домашним арестом.

"Вест Хэм" хочет избавиться от Ярмоленко

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко выставлен английским клубом на трансфер.

Формула-1 заменила флаг России на белый прямоугольник

Пресс-служба Формулы-1 на официальной страничке в twitter опубликовала обновленный календарь гонок на сезон-2021. При этом из календаря пропал флаг России, а вместо него появился белый прямоугольник.

В Киеве - огромные очереди на концерт выступавшего в Крыму рэпера Басты

В пятницу, 25 июня, в Киеве проходит концерт скандального российского рэпера Баста (Василий Вакуленко).

Бойкотировать выступление артиста пришли патриотически настроенные люди с плакатами "Баста финансирует армию России" и "Баста поддержал оккупацию Крыма".

Бритни Спирс обратилась к фанатам в Instagram

Американская певица Бритни Спирс обратилась к поклонникам после того, как рассказала всю правду о своем психическом состоянии в суде, где проходило разбирательство о деле об опеке 39-летней знаменитости.

Анна Тринчер представила свой новый клип

Звезда сериала "Школа", 19-летняя украинская певица и актриса Анна Тричер в пятницу, 25 июня, выпустила клип на песню "Бла Бла Бла".