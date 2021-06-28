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Понедельник, 28.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Конституцию Украины уже не спасти: почему главный закон неэффективен и причем тут Кучма с Морозом
Конституцию Украины уже не спасти: почему главный закон неэффективен и причем тут Кучма с Морозом
Sea Breeze 2021: в чем важность учений в Черном море и как на них отреагирует Путин
Sea Breeze 2021: в чем важность учений в Черном море и как на них отреагирует Путин
На Банковой собираются активисты, чтобы устроить "народный суд" Зеленскому (фото)
На Банковой собираются активисты, чтобы устроить "народный суд" Зеленскому (фото)
Итоги дня 28 июня: День Конституции, начало учений Sea Breeze, митинг у Офиса президента
Итоги дня 28 июня: День Конституции, начало учений Sea Breeze, митинг у Офиса президента

Итоги дня 28 июня: День Конституции, начало учений Sea Breeze, митинг у Офиса президента

Итоги дня 28 июня: День Конституции, начало учений Sea Breeze, митинг у Офиса президента
Обновлено 20:47 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине за последние 24 часа зарегистрировали 285 новых случаев COVID-19.

День Конституции

В понедельник, 28 июня, Украина празднует День Конституции. В 2021 году главному закону страны исполняется 25 лет.

В связи с этим в Верховной Раде прошло торжественное заседание

Выступил на нем и президент Владимир Зеленский. Бывший народный депутат, Герой Украины Степан Хмара и первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин встретили его в футболках "Зе! Убийца Конституции".

Журналисты также указали, что среди почетных гостей обнаружился и спикер парламента времен беглого президента Виктора Януковича Владимир Рыбак

На Банковой собрались активисты, чтобы устроить "народный суд" Зеленскому

Представители националистических и патриотических организаций в понедельник, 28 июня, вышли к Офису президента, чтобы объявить Владимиру Зеленскому "подозрение в совершении госизмены".

В Черном море начались самые масштабные в истории учения "Си Бриз 2021"

Впервые в истории в совместных учениях Украины и стран НАТО принимают участие в общей сложности представители более 30 государств.

Важность данных учений и вероятность провокаций со стороны РФ оценил для "Телеграфа" директор Украинского института морского права и безопасности, юрист-международник Богдан Устименко.

Евро-2020

Первым матчем новой недели на Евро-2020 стал поединок между сборными Хорватии и Испании, который проходит в Копенгагене на стадионе "Паркен". 

Вторым матчем понедельника, 28 июня, на Евро-2020 станет противостояние между Францией и Швейцарией.

Квентин Тарантино сообщил о завершении карьеры

58-летний американский режиссер и продюсер Квентин Тарантино заявил об уходе из кино и завершении режиссерской карьеры. Знаменитость решил снять свой десятый фильм и уйти. 

Китайский марсоход прислал впечатляющие видео с Красной планеты

Китайский марсоход "Чжужун" ("Zhurong"), доставленный на Красную планету в рамках миссии "Тяньвэнь-1", прислал на Землю новые видеозаписи.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 89

Все по теме:

День Конституции, Евро-2020, Коронавирус, Sea Breeze, Итоги дня, Covid-19.
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