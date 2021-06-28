Итоги дня 28 июня: День Конституции, начало учений Sea Breeze, митинг у Офиса президента

Коронавирус в Украине
В Украине за последние 24 часа зарегистрировали 285 новых случаев COVID-19.
День Конституции
В понедельник, 28 июня, Украина празднует День Конституции. В 2021 году главному закону страны исполняется 25 лет.
В связи с этим в Верховной Раде прошло торжественное заседание.
Выступил на нем и президент Владимир Зеленский. Бывший народный депутат, Герой Украины Степан Хмара и первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин встретили его в футболках "Зе! Убийца Конституции".
Журналисты также указали, что среди почетных гостей обнаружился и спикер парламента времен беглого президента Виктора Януковича Владимир Рыбак.
На Банковой собрались активисты, чтобы устроить "народный суд" Зеленскому
Представители националистических и патриотических организаций в понедельник, 28 июня, вышли к Офису президента, чтобы объявить Владимиру Зеленскому "подозрение в совершении госизмены".
В Черном море начались самые масштабные в истории учения "Си Бриз 2021"
Впервые в истории в совместных учениях Украины и стран НАТО принимают участие в общей сложности представители более 30 государств.
Важность данных учений и вероятность провокаций со стороны РФ оценил для "Телеграфа" директор Украинского института морского права и безопасности, юрист-международник Богдан Устименко.
Евро-2020
Первым матчем новой недели на Евро-2020 стал поединок между сборными Хорватии и Испании, который проходит в Копенгагене на стадионе "Паркен".
Вторым матчем понедельника, 28 июня, на Евро-2020 станет противостояние между Францией и Швейцарией.
Квентин Тарантино сообщил о завершении карьеры
58-летний американский режиссер и продюсер Квентин Тарантино заявил об уходе из кино и завершении режиссерской карьеры. Знаменитость решил снять свой десятый фильм и уйти.
Китайский марсоход прислал впечатляющие видео с Красной планеты
Китайский марсоход "Чжужун" ("Zhurong"), доставленный на Красную планету в рамках миссии "Тяньвэнь-1", прислал на Землю новые видеозаписи.