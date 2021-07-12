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Понедельник, 12.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
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Итоги дня 12 июля: Путин перешел на украинский язык, а у Лукашенко оправдались за "закрытие границы" с Украиной
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

174 новых случая заражения коронавирусом выявили за воскресенье, 11 июля. Среди заболевших - 1 медик и 16 детей. 

Кроме того, вакцина от COVID-19 Comirnaty/Pfizer-BioNTech теперь доступна в Украине в центрах массовой вакцинации с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Путин написал статью на украинском языке 

Президент России Владимир Путин обнародовал большую статью, в которой рассуждает об "историческом единстве украинцев и россиян". Примечательно, что она доступна и на украинском языке. 

Победа партии Санду

Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает большинство мест в парламенте Молдовы. Она набрала более 52% голосов. Внеочередные выборы прошли в воскресенье, 11 июля.

Результаты выборов в Молдове прокомментировал "Телеграфу" эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко, спрогнозировав, как могут далее развиваться украино-молдовские отношения.

Суд арестовал генерала Павловского

В Киеве избрали меру пресечения бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому, против которого открыто дело о поставках военной техники низкого качества. 

У Лукашенко дали заднюю по поводу "закрытия границы" с Украиной

В МИД Беларуси разъяснили, что имел ввиду непризнанный международным сообществом президентом страны Александр Лукашенко, когда говорил о закрытии границы с Украиной.

Индивидуальные награды Чемпионата Европы

Стали известны обладатели всех индивидуальных достижений Евро-2020

Принц Уильям прокомментировал победу Италии на Евро-2020

Принц Уильям прокомментировал проигрыш Англии и победу сборной Италии, отметив, что англичане все равно могут гордиться собой. 

Елена Зеленская повторила деловой образ и напомнила о толерантном общении

Елена Зеленская поразила элегантным образом на втором заседания Совета по безбарьерности, который состоялся в понедельник, 12 июля, с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Иван Дорн засветился на Каннском кинофестивале

В понедельник, 12 июля, российский режиссер Кирилл Серебрянников представил на 74-ом Каннском кинофестивале свой новый фильм "Петровы в гриппе". На премьеру также приехал украинский певец Иван Дорн

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Алена Савраненко призналась, что является поклонницей "Касты" с 2000-х годов.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 271

Все по теме:

Молдова, Беларусь, Владимир Путин, Коронавирус, Игорь Павловский, Итоги дня, Covid-19.
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