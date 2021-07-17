Итоги дня 17 июля: годовщина крушения MH17, поставка Moderna, начало непогоды в Украине

Коронавирус в Украине

За сутки 16 июля в Украине зафиксировали 591 случай инфицирования коронавирусом. Среди заболевших - 41 ребенок и 9 медработников.

Вместе с тем, стало известно, что в Украину отправили 2 млн доз вакцины Moderna из США.

Трагическая годовщина крушения МН17

В 2014 году Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Спустя менее трех часов после взлета его сбили над территорией Украины из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Между тем в сети возник скандал из-за того, что Владимир Зеленский не вспомнил о виновниках авиакатастрофы МН17 над Донбассом в своих постах в соцсетях.

Позже в Офисе президента объяснили, в чем причина этого.

Мендель нашла новую работу

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что нашла себе новую работу.

В Киеве резко испортилась погода

В Киеве 17 июля после длительной жары и засухи резко сменилась погода - начался дождь и сильный ветер.

Вместе с тем, синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погода ухудшится по всей Украине.

Елизавета II подписала указ, касающийся детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон - Джорджу, Шарлотте и Луи - запретили летать на одном самолете друг с другом или с родителями.

Юрий Горбунов не будет вести второй сезон шоу "Маскарад"

Ведущим первого сезона был Юрий Горбунов, однако на второй сезон он свой пост покидает. А заменит его не менее талантливый телеведущий - Тимур Мирошниченко.

Лолита откровенно рассказала о болезни единственной дочери

Известная российская певица Лолита Милявская впервые откровенно рассказала о своей единственной дочери Еве.

Состояние певицы МакSим серьезно ухудшилось

38-летняя российская певица Марина Абросимова, выступающая под сценическим псевдонимом МакSим, продолжает находиться в частной клинике в Москве.

В сети появился трейлер фильма о Меган Маркл и принце Гарри

Про герцогов Сассекских решили снять фильм, который получил название "Гарри и Меган: Побег из дворца" (Harry & Meghan: Escaping the Palace). В картине будет рассказываться история пары, включая и скандальное интервью журналистке Опре Уинфри.