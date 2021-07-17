Скачать
Суббота, 17.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Скандал с доставкой Pfizer в Харьков: "Телеграф" выяснил, в каких условиях хранят вакцину (фоторепортаж)
Скандал с доставкой Pfizer в Харьков: "Телеграф" выяснил, в каких условиях хранят вакцину (фоторепортаж)
Итоги дня 17 июля: годовщина крушения MH17, поставка Moderna, начало непогоды в Украине
Итоги дня 17 июля: годовщина крушения MH17, поставка Moderna, начало непогоды в Украине
Дожди светят лишь избранным: синоптики дали жаркий прогноз погоды на 18 июля
Дожди светят лишь избранным: синоптики дали жаркий прогноз погоды на 18 июля
Япония на грани пятой волны: коронавирус добрался до олимпийской деревни
Япония на грани пятой волны: коронавирус добрался до олимпийской деревни

Итоги дня 17 июля: годовщина крушения MH17, поставка Moderna, начало непогоды в Украине

Итоги дня 17 июля: годовщина крушения MH17, поставка Moderna, начало непогоды в Украине
21:12 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

За сутки 16 июля в Украине зафиксировали 591 случай инфицирования коронавирусом. Среди заболевших - 41 ребенок и 9 медработников. 

Вместе с тем, стало известно, что в Украину отправили 2 млн доз вакцины Moderna из США. 

Трагическая годовщина крушения МН17

В 2014 году Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс  из Амстердама в Куала-Лумпур.  Спустя менее трех часов после взлета его сбили над территорией Украины из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Между тем в сети возник скандал из-за того, что Владимир Зеленский не вспомнил о виновниках авиакатастрофы МН17 над Донбассом в своих постах в соцсетях. 

Позже в Офисе президента объяснили, в чем причина этого

Мендель нашла новую работу

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что нашла себе новую работу

В Киеве резко испортилась погода

В Киеве 17 июля после длительной жары и засухи резко сменилась погода - начался дождь и сильный ветер.

Вместе с тем, синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погода ухудшится по всей Украине

Елизавета II подписала указ, касающийся детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон - Джорджу, Шарлотте и Луи - запретили летать на одном самолете друг с другом или с родителями

Юрий Горбунов не будет вести второй сезон шоу "Маскарад"

Ведущим первого сезона был Юрий Горбунов, однако на второй сезон он свой пост покидает. А заменит его не менее талантливый телеведущий - Тимур Мирошниченко. 

Лолита откровенно рассказала о болезни единственной дочери

Известная российская певица Лолита Милявская впервые откровенно рассказала о своей единственной дочери Еве.

Состояние певицы МакSим серьезно ухудшилось

38-летняя российская певица Марина Абросимова, выступающая под сценическим псевдонимом МакSим, продолжает находиться в частной клинике в Москве.

В сети появился трейлер фильма о Меган Маркл и принце Гарри

 Про герцогов Сассекских решили снять фильм, который получил название "Гарри и Меган: Побег из дворца" (Harry & Meghan: Escaping the Palace).  В картине будет рассказываться история пары, включая и скандальное интервью журналистке Опре Уинфри. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 224

Все по теме:

Коронавирус, Владимир Зеленский, MH17, Covid-19, Moderna.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Налог" на огород и землю, рост цен на квартиру и подорожание пива: депутаты сделали первый шаг
02 Все пятеро были пьяны: феерическая авария в Киеве переросла в драку с очевидцами (видео)
03 "Исчезнувший" самолет под Томском: появились фото с места жесткой посадки и данные о выживших
04 Украинка сняла новый клип с обнаженной Cardi B, от которого не отвести глаз (видео)
05 В Украину наконец отправили большую партию вакцины Moderna: чем она отличается от других
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под раздачу может попасть и Шмыгаль: Кабмин ждет волна чисток
Под раздачу может попасть и Шмыгаль: Кабмин ждет волна чисток
Мендель нашла новую работу
Мендель нашла новую работу
Без полной вакцинации, тестов и изоляции: курорты Эстонии открываются для украинцев
Без полной вакцинации, тестов и изоляции: курорты Эстонии открываются для украинцев
На Львовщине мужчина спас трех тонущих человек и получил неожиданный сюрприз от незнакомца
На Львовщине мужчина спас трех тонущих человек и получил неожиданный сюрприз от незнакомца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь