Итоги дня 17 июля: годовщина крушения MH17, поставка Moderna, начало непогоды в Украине

Коронавирус в Украине
За сутки 16 июля в Украине зафиксировали 591 случай инфицирования коронавирусом. Среди заболевших - 41 ребенок и 9 медработников.
Вместе с тем, стало известно, что в Украину отправили 2 млн доз вакцины Moderna из США.
Трагическая годовщина крушения МН17
В 2014 году Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Спустя менее трех часов после взлета его сбили над территорией Украины из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Между тем в сети возник скандал из-за того, что Владимир Зеленский не вспомнил о виновниках авиакатастрофы МН17 над Донбассом в своих постах в соцсетях.
Позже в Офисе президента объяснили, в чем причина этого.
Мендель нашла новую работу
Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что нашла себе новую работу.
В Киеве резко испортилась погода
В Киеве 17 июля после длительной жары и засухи резко сменилась погода - начался дождь и сильный ветер.
Вместе с тем, синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погода ухудшится по всей Украине.
Елизавета II подписала указ, касающийся детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон - Джорджу, Шарлотте и Луи - запретили летать на одном самолете друг с другом или с родителями.
Юрий Горбунов не будет вести второй сезон шоу "Маскарад"
Ведущим первого сезона был Юрий Горбунов, однако на второй сезон он свой пост покидает. А заменит его не менее талантливый телеведущий - Тимур Мирошниченко.
Лолита откровенно рассказала о болезни единственной дочери
Известная российская певица Лолита Милявская впервые откровенно рассказала о своей единственной дочери Еве.
Состояние певицы МакSим серьезно ухудшилось
38-летняя российская певица Марина Абросимова, выступающая под сценическим псевдонимом МакSим, продолжает находиться в частной клинике в Москве.
В сети появился трейлер фильма о Меган Маркл и принце Гарри
Про герцогов Сассекских решили снять фильм, который получил название "Гарри и Меган: Побег из дворца" (Harry & Meghan: Escaping the Palace). В картине будет рассказываться история пары, включая и скандальное интервью журналистке Опре Уинфри.