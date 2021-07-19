Итоги дня 19 июля: "потоп" в Киеве, визит Зеленского в Грузию

Коронавирус в Украине
За минувшие сутки 18 июля в Украине выявили 182 новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19.
Зеленский посетил Грузию
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе Батумской международной конференции в рамках визита в Грузию 19 июля.
Также он побывал на линии разграничения со временно оккупированной Абхазской Автономной Республикой.
Непогода в Киеве
На Киев в понедельник обрушились внезапные дожди с грозами, вследствие чего были затоплены станции метро "Академгородок" и "Берестейская".
Воды оказалось настолько много, что на "Берестейской" закрыли гермозатвор, чтобы вода не попала на пути.
Позже стало известно, что последствия непогоды были ликвидированы и линия продолжила работу в штатном режиме.
Виталию Кличко 50
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко отмечает 50-летний юбилей.
О своем Дне рождения, а также о том, в какой физической форме столичный градоначальник пребывает в свои пол века, Кличко поделился в соцсетях.
Российских футболистов дисквалифицировали за допинг
Дисциплинарный комитет ФИФА озвучил свое решение касательно трех российских футболистов Ивана Князева, Дарьи Мещеряковой и Владимира Обухова, которые были признаны виновными в нарушении Антидопингового регламента ФИФА и Дисциплинарного кодекса ФИФА
Экс-ангел "Victoria's Secret" Жизель Бюндхен возвращается в модельный бизнес
Известная бразильская модель, бывший ангел "Victoria's Secret", 40-летняя Жизель Бюндхен решила вернуться в модельный бизнес.
Последствия концерта MONATIK
После концерта MONATIK в Одессе стадион "Черноморец" остался без газона.
Украинская певица заняла второе место на "Славянском базаре 2021"
С 14 по 19 июля в Витебске проходил музыкальный конкурс "Славянский базар 2021". Из-за политической ситуации в Беларуси, многие участники решили отказаться от участия в фестивале, но от Украины представитель был.
28-летняя певица родом из Ужгорода Рената Штифель решила попытать удачу, и она таки улыбнулась ей.
Вышел финальный трейлер "Снейк Айз"
Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала финальный трейлер фильма "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз", в котором главную роль исполнил англо-малайзийский актер Генри Голдинг