Итоги дня 19 июля: "потоп" в Киеве, визит Зеленского в Грузию

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки 18 июля в Украине выявили 182 новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

Зеленский посетил Грузию

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе Батумской международной конференции в рамках визита в Грузию 19 июля.

Также он побывал на линии разграничения со временно оккупированной Абхазской Автономной Республикой.

Непогода в Киеве

На Киев в понедельник обрушились внезапные дожди с грозами, вследствие чего были затоплены станции метро "Академгородок" и "Берестейская".

Воды оказалось настолько много, что на "Берестейской" закрыли гермозатвор, чтобы вода не попала на пути.

Позже стало известно, что последствия непогоды были ликвидированы и линия продолжила работу в штатном режиме.

Виталию Кличко 50

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко отмечает 50-летний юбилей.

О своем Дне рождения, а также о том, в какой физической форме столичный градоначальник пребывает в свои пол века, Кличко поделился в соцсетях.

Российских футболистов дисквалифицировали за допинг

Дисциплинарный комитет ФИФА озвучил свое решение касательно трех российских футболистов Ивана Князева, Дарьи Мещеряковой и Владимира Обухова, которые были признаны виновными в нарушении Антидопингового регламента ФИФА и Дисциплинарного кодекса ФИФА

Экс-ангел "Victoria's Secret" Жизель Бюндхен возвращается в модельный бизнес

Известная бразильская модель, бывший ангел "Victoria's Secret", 40-летняя Жизель Бюндхен решила вернуться в модельный бизнес.

Последствия концерта MONATIK

После концерта MONATIK в Одессе стадион "Черноморец" остался без газона.

Украинская певица заняла второе место на "Славянском базаре 2021"

С 14 по 19 июля в Витебске проходил музыкальный конкурс "Славянский базар 2021". Из-за политической ситуации в Беларуси, многие участники решили отказаться от участия в фестивале, но от Украины представитель был.

28-летняя певица родом из Ужгорода Рената Штифель решила попытать удачу, и она таки улыбнулась ей.

Вышел финальный трейлер "Снейк Айз"

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала финальный трейлер фильма "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз", в котором главную роль исполнил англо-малайзийский актер Генри Голдинг