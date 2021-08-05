Итоги дня 5 августа: новые медали Украины на "Олимпиаде", уход Месси из "Барсы" и рассекречивание материалов "Иловайского котла"

Коронавирус в Украине

5 августа в Украине впервые с июня заболело коронавирусом сразу 1052 человека. Среди зараженных 81 ребенок и 37 медработников.

Кроме того, в стране зафиксировали уже 147 случаев более опасного штамма "Дельта", и, по заверением Минздрава, в Украине готовится уже три сценария новой волны.

Умер бывший премьер-министр и первый глава СБУ Евгений Марчук

5 августа от остановки сердца умер бывший премьер-министр Украины и первый глава Службы безопасности Евгений Марчук.

Украинцам откроют неизвестные детали "Иловайского котла"

Генпрокуратура выложит в сеть ранее засекреченные материалы расследования дела об "Иловайском котле", - из 300 томов сейчас около 70 находятся под грифом "секретно".

Месси покидает "Барселону"

Бомбардир "Барселоны" Лионель Месси после долгих переговоров не продлил контракт с клубом.

Медали Украины на Олимпиаде

Людмила Лузан выиграла "бронзу" в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, в то время как каратистка Анжелика Терлюга получила "серебро".

Больше об итогах дня в Токио - читайте в материале "Телеграфа".

На телеканале "Дом" вышло интервью Зеленского

Среди прочего, президент переложил ответственность за успех деоккупации Крыма и Донбасса на лидера РФ Владимира Путина и призвал с пониманием относиться к жителям Донбасса, оформляющим паспорта РФ.

Также он призвал любителей России уезжать из Украины "уже сейчас".

Семью популярного украинского телеведущего эвакуировали с турецкого курорта из-за страшных пожаров

Масштабные пожары в Турции продолжают "пожирать" популярные среди украинцев местные курорты, - в этот раз не повезло известному украинскому телеведущему Константину Грубичу, отдыхающему в Мармарисе.

Суд избрал меру пресечения для главы Харьковского облсовета по делу о взятке

Высший антикоррупционный суд дал председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну 5 дней на внесения залога почти в 3 миллиона гривен по делу о получении миллиона грн неправомерной выгоды.

Из озера Арабатской Стрелки выловили крокодила

В одном из озер на Арабатской Стрелке в Херсонской области выловили почти двухметрового крокодила, - однако пока его вытащили, опасности он уже не представлял.

Мэр Конотопа на заседании горсовета вылил на нардепа Качуру бутылку воды

Народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуру во время заседания городского совета в Конотопе облил водой мэр Артем Семенихин со словами: "Предлагаю вам немного отрезветь".